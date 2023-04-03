Сейчас владельцем квартиры является бывшая супруга диктатора Людмила Очеретная. Об этом сообщают российские СМИ, инфомирует 24 Канал.

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Подрыв Татарского произошел в 1,5 километрах от квартиры Путина

Кафе, в котором произошел взрыв, расположено в полутора километрах от бывшей квартиры Путина – на 2-й линии Васильевского острова, 17.

Однако это бывшая квартира российского президента. Сейчас ее владелица – экс-жена Путина Людмила Очеретная.

Самим же кафе владеет с 2010 года компания Конкорд Менеджмент и Консалтинг. А основатель ресторана – глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Одним из собственников также был Александр Скляров. Как пишут росСМИ, это экс-муж Полины Пригожиной – дочери главы наемников.

Обратите внимание! В России официально обвинили Украину в подрыве пропагандиста Татарского. Они назвали это терактом, "спланированным спецслужбами Украины с привлечением агентуры из лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией".

Намеренное убийство Татарского: все, что известно