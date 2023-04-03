Зараз власником квартири є колишня дружина диктатора Людмила Очеретна. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Підрив Татарського стався за 1,5 кілометра від квартири Путіна
Кафе, в якому стався вибух, розташоване за півтора кілометра від колишньої квартири Путіна – на 2-й лінії Василівського острова, 17.
Однак це колишня квартира російського президента. Зараз її власниця – ексдружина Путіна Людмила Очеретна.
Самим же кафе володіє з 2010 року компанія Конкорд Менеджмент та Консалтинг. А засновник ресторану – глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.
Одним із власників також був Олександр Скляров. Як пишуть росЗМІ, це ексчоловік Поліни Пригожиної – доньки очільника найманців.
Навмисне вбивство Татарського: все, що відомо
- У Санкт-Петербурзі 2 квітня стався потужний вибух. Внаслідок цього загинув відомий російський воєнкор Владлен Татарський.
- МВС Росії оголошувало у розшук Дар'ю Трепову, яку ЗМІ називають підозрюваною у вбивстві Татарського.
- Згодом у Росії затримали Дар’ю Трепову, яка підозрюється у вбивстві пропагандиста Татарського. Її вже допитали та вона підтвердила, що дійсно принесла вибухову статуетку.
- На питання, хто їй передавав цю вибухову статуетку, Дар’я сказала: "Можна я пізніше розповім".
- Окрім цього, є ще одна версія – буцімто вибухівку заклали напередодні. Повідомляється, що потужність вибухового пристрою становила понад 200 грамів тротилу.
- До цього ж російська пропаганда вже встигла вигадати байку, що статуетку вручила українка Марія Ярун – 40-річна уродженка Івано-Франківська. За різними даними, вона або постраждала від вибуху або встигла втекти.
- Зауважимо, що росіяни перелякані, бо вони не розуміють, як таке могло статися, що пропагандиста підірвали у Санкт-Петербурзі.