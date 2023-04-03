Зараз власником квартири є колишня дружина диктатора Людмила Очеретна. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

До теми "Я принесла туди статуетку, яка зірвалася": МВС Росії оприлюднило "зізнання" Трепової

Підрив Татарського стався за 1,5 кілометра від квартири Путіна

Кафе, в якому стався вибух, розташоване за півтора кілометра від колишньої квартири Путіна – на 2-й лінії Василівського острова, 17.

Однак це колишня квартира російського президента. Зараз її власниця – ексдружина Путіна Людмила Очеретна.

Самим же кафе володіє з 2010 року компанія Конкорд Менеджмент та Консалтинг. А засновник ресторану – глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

Одним із власників також був Олександр Скляров. Як пишуть росЗМІ, це ексчоловік Поліни Пригожиної – доньки очільника найманців.

Зверніть увагу! У Росії офіційно звинуватили Україну в підриві пропагандиста Татарського. Вони назвали це терактом, "спланованим спецслужбами України із залученням агентури з-поміж осіб, які співпрацюють з так званим Фондом боротьби з корупцією".

Навмисне вбивство Татарського: все, що відомо