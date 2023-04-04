В статье The Times говорится, что причиной убийства Татарского стали споры между окружением Путина, а не действиями украинских спецслужб. Издание цитирует советника Офиса Президента Михаила Подоляка, который охарактеризовал убийство как "пауки поедают друг друга в банке".

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Убийство Татарского отражает раскол в путинских элитах

The Times, комментируя версию Кремля о причастности Украины к убийству Татарского, отмечает, что это "было слишком" даже для пропагандистов.

Подобные утверждения могут льстить киевским службам безопасности, но у их офицеров очевидно нет ни времени, ни возможностей для вербовки агентов в ультранационалистических кругах в России,

– говорится в публикации.

Причем издание считает, что убийство скорее "отражает раскол в путинских элитах, брутализацию внутренней политики и бандитскую ментальность, которая стала преобладать в России".

Там также отмечают, что раскол путинских элит стал причиной убийства Дарии Дугиной летом 2022 года. Что интересно, владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в контексте гибели Татарского упомянул о Дугиной.

Издание The Times, описывая раскол, также напоминает о конфликте Пригожина и его сторонников с чиновниками минобороны России. В частности, газета напоминает, что Татарский активно поддерживал взгляды Пригожина и был взорван в кафе, ранее принадлежавшему главарю вагнеровцев.

Как в автократическом режиме образуются трещины

Журналисты The Times обратили внимание на то, что недовольство в российском обществе не ограничивается только армией. В частности, газета приводит данные, что в последнее время по меньшей мере 15 чиновников крупных энергетических компаний умерли при загадочных обстоятельствах.

Формально эти смерти списываются на несчастные случаи или возможные самоубийства. На самом деле, как пишет The Times, они могут быть связаны с изменениями в распределении потоков денежных средств на фоне экономического спада в России и сокращения возможностей для "распила".

"Таким образом и начинают образовываться трещины в автократическом режиме, который становится более жестким, но не преуспевает. Путин создал систему, в которой, по его расчетам, он должен был править еще не менее 10 лет. С каждым днем такой сценарий становится менее вероятным", – констатируют в The Times.

Что известно об убийстве Татарского