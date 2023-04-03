Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на якобы выводы национального антитеррористического комитета.

Смотрите также: Не был мишенью, достойной особого внимания в Киеве: в ISW допустили причины убийства Татарского

Установлено, что совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры среди лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального (ФБК),

– говорится в сообщении российского ведомства.

Там также утверждают, что задержанная Трепова является активной сторонницей ФБК.

К слову, советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что смерть военкора стала результатом борьбы и политической конкуренции внутри российских элит.

Обратите внимание! Татарский был путинский пропагандист, который цинично обвинял Украину в нацизме и призывал оккупантов к жестоким убийствам украинцев. В то же время аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что несмотря на то, что у пропагандиста были связи с ЧВК "Вагнера", вряд ли у Киева были мотивы для его убийства.

Что известно о ликвидации Татарского