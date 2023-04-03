Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на якобы выводы национального антитеррористического комитета.
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Установлено, что совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры среди лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального (ФБК),
– говорится в сообщении российского ведомства.
Там также утверждают, что задержанная Трепова является активной сторонницей ФБК.
К слову, советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что смерть военкора стала результатом борьбы и политической конкуренции внутри российских элит.
Что известно о ликвидации Татарского
- 2 апреля в одном из заведений Питера он проводил творческий вечер. В кафе девушка передала Татарскому бюст с его лицом и вскоре после этого раздался мощный взрыв.
- Пропагандист погиб. Также пострадали несколько десятков пришедших на мероприятие гостей.