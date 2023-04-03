Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ посилаючись на нібито висновки національного антитерористичного комітету.
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Встановлено, що скоєний 2 квітня в Санкт-Петербурзі терористичний акт щодо відомого журналіста Владлена Татарського, був спланований спецслужбами України із залученням агентури з-поміж осіб, які співпрацюють з так званим Фондом боротьби з корупцією Навального (ФБК),
– йдеться у повідомленні російського відомства.
Там також стверджують, що затримана Трепова є активною прихильницею ФБК.
До слова, радника глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що смерть воєнкора стала результатом боротьби та політичної конкуренції всередині російських еліт.
Що відомо про ліквідацію Татарського
- 2 квітня в одному з закладів Пітера він проводив творчий вечер. В кафе дівчина передала Татарському бюст з його обличчям і невдовзі після цього пролунав потужний вибух.
- Пропагандист загинув. Також постраждали кілька десятків гостей, які прийшли на захід.