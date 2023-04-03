Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ посилаючись на нібито висновки національного антитерористичного комітету.

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Встановлено, що скоєний 2 квітня в Санкт-Петербурзі терористичний акт щодо відомого журналіста Владлена Татарського, був спланований спецслужбами України із залученням агентури з-поміж осіб, які співпрацюють з так званим Фондом боротьби з корупцією Навального (ФБК),

– йдеться у повідомленні російського відомства.

Там також стверджують, що затримана Трепова є активною прихильницею ФБК.

До слова, радника глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що смерть воєнкора стала результатом боротьби та політичної конкуренції всередині російських еліт.

Зверніть увагу! Татарський був путінським пропагандистом, який цинічно звинувачував Україну у нацизмі та закликав окупантів до жорстоких вбивств українців. Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що попри те, що пропагандист мав зв'язки з ПВК "Вагнера", навряд в Києва були мотиви для його вбивства.

Що відомо про ліквідацію Татарського