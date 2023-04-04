Российским пропагандистам безопаснее в украинских тюрьмах, чем на территории страны-террористки. Об этом Андрей Юсов – представитель ГУР МО – заявил в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Дарью Трепову, обвиняемую в убийстве Татарского, арестовали

Юсов подчеркнул, что Татарского убил Владимир Путин. Бункерный дед несет персональную ответственность за всех "двухсотых" окупантов.

Татарского убил Путин, когда вторгся в Украину и начал полномасштабное вторжение после 24 февраля. И персональная ответственность – на Путине и на всем его рашистском режиме, и за всех более 175 тысяч уничтоженных рашистов, и за других уничтоженных предателей,

– заявил Юсов.

Заметьте! В сети опубликовали видео последних минут перед взрывом в кафе, где происходил "взрывной" вечер Татарского.

В The Times уже заявили, что ликвидация Татарского связана с разногласиями между элитами Кремля. В общем, билет на концерт к Кобзону для пропагандиста "отражает раскол в путинских элитах, брутализацию внутренней политики и бандитскую ментальность, которая стала преобладать в военной России".