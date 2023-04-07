Робітникам обіцяють грошову винагороду. Втім, окупанти надають її не в повному розмірі, або не виплачують взагалі. Що відбувається на фронті станом на ранок 408 доби повномасштабної війни, розповіли у Генштабі ЗСУ.

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Росія продовжує тероризувати мирне населення

Упродовж минулої доби противник завдав 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України,

– наголосили у Генштабі.

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Сили оборони відбили понад 40 атак ворога

Російські загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу наші воїни відбили там понад 40 атак противника.

Тим часом на Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції.

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У Криму росіяни змушують копати траншеї

У населених пунктах Джанкойського району тимчасово окупованого Криму російські загарбники залучають до будівництва фортифікаційних споруд місцеве населення. Робітникам обіцяють грошову винагороду. Проте люди її не отримують взагалі, або в не повному розмірі.

Відомо, що до інженерних робіт переважно залучаються чоловіки, більшість з яких наркомани та особи з алкогольною залежністю. Зафіксовано випадки, коли обдурені люди відмовляються йти на подальшу співпрацю, після чого, озброєні окупанти силою примушують їх копати траншеї.

– зазначають у Генштабі.

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Наші воїни знищили 3 БпЛА та стільки ж авіаційних бомб

Авіація Сил оборони завдала ще 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Окрім того, наші захисники знищили 3 безпілотників різних типів, – "Орлан-10", Supercam та "Ланцет-3", а також 3 коригованих авіаційних бомби.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника, 2 склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.