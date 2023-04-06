Російські ЗМІ повідомляють, що вогонь охопив 400 квадратних метрів приміщення. Пожежу локалізували.

Зверніть увагу Просто чайник-диверсант: у Росії назвали недолугу причину пожежі в будівлі міноборони

Місцеві чули вибухи

Пожежа спалахнула близько 22:00 в селі Перово на околицях окупованого Севастополя.. Місцеві пропагандистські канали одразу ж повідомили, що буцімто горить птахофабрика.

Тільки-от ця версія не дуже в'яжеться з тим, що місцеві пишуть про звуки вибухів, схожі на детонацію боєприпасів. Хоча з урахуванням того, що в російському міноборони напередодні чайник "влаштував диверсію", не виключено, що росіяни заявлять про "бойові курячі яйця з птахофабрики".

Окупаційна адміністрація півострова поки що ніяк не коментує цю подію, а російські пожежники заявляють про локалізацію вогню.

Пожежа на околицях Севастополя: дивіться відео

Пригоди "чайника-диверсанта" у Москві

Увечері 5 квітня у Москві спалахнула будівля російського міноборони. Вогонь спалахнув на 3 поверсі будівлі. Приблизно через пів години після першого повідомлення про пожежу, займання локалізували. Після того, як пожежу загасили, у Росії заявили, що причиною нібито став "аварійний режим електромережі".

Однак потім російські ЗМІ назвали причиною пожежі електрочайник. Цікаво, що пожежі у цій будівлі – не вперше. Після початку війни Росії з Україною міноборони вже палало. У 2016 році сталася масштабна пожежа. Тоді наголошували, що "спалах" відбувся в технічних приміщеннях сусіднього корпусу.

Та все ж, версія про диверсійний чайник наскільки "креативна", що не виключено, що у Сімферополь замість "бавовни" також навідався він.