Российские СМИ сообщают, что огонь охватил 400 квадратных метров помещения. Пожар локализовали.

Обратите внимание Просто чайник-диверсант: в России назвали несуразную причину пожара в здании минобороны

Местные слышали взрывы

Пожар вспыхнул около 22:00 в селе Перово в окрестностях оккупированного Севастополя. Местные пропагандистские каналы сразу же сообщили, что якобы горит птицефабрика.

Только эта версия не очень вяжется с тем, что местные пишут о звуках взрывов, похожих на детонацию боеприпасов. Хотя с учетом того, что в российском минобороне накануне чайник "устроил диверсию", не исключено, что россияне заявят о "боевых куриных яйцах из птицефабрики".

Оккупационная администрация полуострова пока никак не комментирует это событие, а российские пожарные заявляют о локализации огня.

Пожар в окрестностях Севастополя: смотрите видео

Приключения "чайника-диверсанта" в Москве

Вечером 5 апреля в Москве загорелось здание русского минобороны. Огонь вспыхнул на 3 этаже здания. Приблизительно через полчаса после первого сообщения о пожаре, возгорание локализовали. После того, как пожар был потушен, в России заявили, что причиной якобы стал "аварийный режим электросети".

Однако затем российские СМИ назвали причиной пожара электрочайник. Интересно, что пожары в этом здании – не в первый раз. После начала войны России с Украиной минобороны уже пылало. В 2016 году произошел масштабный пожар. Тогда отмечали, что "вспышка" произошла в технических помещениях соседнего корпуса.

И все же, версия о диверсионном чайнике насколько "креативна", что не исключено, что в Симферополь вместо "хлопка" также наведался он.