Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України показало останні секунди російського Су-25 під Мар'їнкою.
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Сили ППО збили російський штурмовик
Черговий російський штурмовик Су-25 "Грач" був збитий на Донеччині підрозділом протиповітряної оборони однієї із військових частин Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Водночас українські воїни не уточнюють, яким типом ПЗРК було знищено російський літак.
Українські військові показали відео, як знищили Су-25
Таким чином, Росія вже втратила в Україні 307 літаків. Зокрема, Генштаб ЗСУ зранку 7 квітня інформував, що в Україні знищено 306 ворожих літаків.
Ліквідований над Мар'їнкою "Грач" став 307 літаком, який знищили Сили оборони України. Слід зазначити, що Росія до повномасштабного вторгнення в Україну мала 197 штурмовиків Су-25.
Що відомо про ситуацію у Мар'їнці
У Генштабі ЗСУ 7 квітня інформували, що на Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Мар'їнка Донецької області. При цьому в повідомленні мовиться, що ворог не мав успіху.
Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар'їнку, де за добу було відбито 19 ворожих атак.
Карта бойових дій в районі Мар'їнки в Донецькій області
Водночас ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Мар'їнка та Побєда.
Сили оборони знищили ворожий Су-24
- У середині березня наші воїни приземлили ворожий бомбардувальник Су-24. Воїни 93-ї бригади Збройних Сил знищили ворожий літак у районі Бахмута.
- Згодом виявилося, що Су-24, який збили ЗСУ, був у розпорядженні бійців приватного батальйону "Вагнера".
- Також слід додати, що українські артилеристи знищили ворожий вертоліт Мі-35 під Токарівкою, що в Харківській області. 14-та механізована бригада ліквідувала російський Мі-35М зенітним вогнем.
- Всього Росія вже втратила в Україні від початку повномасштабного вторгнення 292 гелікоптери.