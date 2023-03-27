Інженери 299 бригади розповіли, як починалася велика війна. За словами майора Сергія, він приїхав на аеродром зранку 24 лютого після перших вибухів.

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Військові готувались до виведення літаків з-під удару

Військові відразу почали діяти за схемою виведення техніки з-під удару. Майор наголошує, що всі борти встигли злетіти, тому росіяни не пошкодили жоден літак.

Ми швидко підготували літаки, і до того, як росіяни почали масований ракетний обстріл безпосередньо стоянок, всі борти встигли злетіти в повітря. Наша частина не втратила від ракетного обстрілу жодного літака,

– сказав він.

Офіцер інженерної авіаційної служби майор Максим додав, що військові добре знали, як виводити техніку з-під удару, адже готувались до цього під час багатьох навчань.

"Із завданням впоралися, всі борти пішли, а ми під обстрілом почали вантажити все необхідне обладнання на два КамАЗи. Загалом ми все досить швидко змогли завантажити і вивезти", – зазначив він.

На початку великих боїв було багато ударів літаків об гілки дерев

Щодо бойових пошкоджень літаків, то Сергій і Максим кажуть, що як таких бойових пошкоджень від уламків, куль, снарядів було не дуже багато. Пошкодження усували або прямо на аеродромах, або в ремонтних підрозділах.

Вони зазначили, що на початку великих боїв було багато ударів літаків об гілки дерев. Причина в тому, що льотчики-штурмовики працювали на гранично малих висотах.

Наразі таких проблем немає. Літаки стоять цілодобово готові до вильотів, заправлені, заряджені.

Розмова журналіста з інженерами раптово обірвалася, коли льотчики отримали команду вильоту на бойове завдання. Приблизно через 20 хвилин штурмовики мали б вийти на ціль.