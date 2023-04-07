Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины показало последние секунды российского Су-25 под Марьинкой.

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Силы ПВО сбили российский штурмовик

Очередной российский штурмовик Су-25 "Грач" был сбит в Донецкой области подразделением противовоздушной обороны одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

В то же время, украинские воины не уточняют, каким типом ПЗРК был уничтожен российский самолет.

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Таким образом Россия уже потеряла в Украине 307 самолетов. В частности, Генштаб ВСУ утром 7 апреля информировал, что в Украине уничтожены 306 вражеских самолетов.

Ликвидированный над Марьинкой "Грач" стал 307 самолетом, уничтоженным Силами обороны Украины. Следует отметить, что у России до полномасштабного вторжения в Украину было 197 штурмовиков Су-25.

Что известно о ситуации в Марьинке

В Генштабе ВСУ 7 апреля информировали, что на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области. При этом в сообщении говорится, что враг не имел успеха.

Самые яростные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где за сутки было отбито 19 вражеских атак.

Карта боевых действий в районе Марьинки в Донецкой области

В то же время вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Марьинка и Победа.

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