Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины показало последние секунды российского Су-25 под Марьинкой.
Смотрите также Не потеряли ни одного Су-25: как украинские военные вывели штурмовики из-под удара врага
Силы ПВО сбили российский штурмовик
Очередной российский штурмовик Су-25 "Грач" был сбит в Донецкой области подразделением противовоздушной обороны одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
В то же время, украинские воины не уточняют, каким типом ПЗРК был уничтожен российский самолет.
Украинские военные показали видео, как уничтожили Су-25
Таким образом Россия уже потеряла в Украине 307 самолетов. В частности, Генштаб ВСУ утром 7 апреля информировал, что в Украине уничтожены 306 вражеских самолетов.
Ликвидированный над Марьинкой "Грач" стал 307 самолетом, уничтоженным Силами обороны Украины. Следует отметить, что у России до полномасштабного вторжения в Украину было 197 штурмовиков Су-25.
Что известно о ситуации в Марьинке
В Генштабе ВСУ 7 апреля информировали, что на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области. При этом в сообщении говорится, что враг не имел успеха.
Самые яростные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где за сутки было отбито 19 вражеских атак.
Карта боевых действий в районе Марьинки в Донецкой области
В то же время вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Марьинка и Победа.
Силы обороны уничтожили вражеский Су-24
- В середине марта наши воины приземлили вражеский бомбардировщик Су-24. Воины 93-й бригады Вооруженных Сил уничтожили вражеский самолет в районе Бахмута.
- Впоследствии оказалось, что Су-24, который сбили ВСУ, был в распоряжении бойцов частного батальона "Вагнера".
- Также следует добавить, что украинские артиллеристы уничтожили вражеский вертолет Ми-35 под Токаревкой в Харьковской области. 14-я механизированная бригада ликвидировала российский Ми-35М зенитным огнем.
- Всего Россия уже потеряла в Украине с начала полномасштабного вторжения 292 вертолета.