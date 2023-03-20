Обнародовали снимки российского вертолета в Харьковской области. Определили точный тип – Ми-35М.

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Как "приземлили" вертолет

Украинская 14 механизированная бригада ярко уничтожила российский Ми-35М.Судя по всему, этот ударный вертолет был поврежден зенитным огнем или имел какую-то неисправность. Он был вынужден совершить посадку до того, как был уничтожен артиллерией.

Сбитый вертолет / Фото Ukraine Weapons Tracker:

Другой вертолет Ми-8 похоже был спасательной группой, которая эвакуировала пилотов.

Потери врага: последние новости

За более чем год полномасштабного вторжения России ВСУ уже уничтожили 305 вражеских самолетов, 209 вертолетов и 2160 БпЛА оперативно-тактического уровня.

В общем, наши защитники уже ликвидировали ориентировочно 165610 российских захватчиков. Только за последние сутки "минунули" 700 захватчиков. С 13 по 19 марта Силы обороны ликвидировали 5820 окупантов. Вероятно, такие потери россияне понесли на Востоке, поскольку там идут наиболее интенсивные бои.