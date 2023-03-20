Удар нанесли в пригороде Бахмута, где продолжаются ожесточенные бои. Соответствующее видео уже распространилось по сети, информирует 24 Канал.
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ВСУ ударили по расположению оккупантов под Бахмутом
На обнародованных кадрах можно увидеть, как ночью российские захватчики выходят один за другим из здания. И после этого туда прилетел снаряд наших защитников. Несколько оккупантов, очевидно, удалось уничтожить, но еще трое пытались скрыться с места.
Где именно случился удар – пока неизвестно. Однако, предварительно, здание оккупантов было расположено в селе Ягодное на северо-западной окраине Бахмута.
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Актуальные потери оккупантов
По состоянию на 20 марта наши защитники уже ликвидировали ориентировочно 165 610 российских захватчиков. Потери в технике:
- танков – 3537 (+5);
- боевых бронированных машин – 6869 (+16);
- артиллерийских систем –2577 (+9);
- РСЗО – 507 (+0);
- средств ПВО – 270 (+2);
- самолетов – 305 (+0);
- вертолетов – 209 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2160 (+1);
- крылатых ракет – 907 (+0);
- кораблей/катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 5416 (+8);
- специальной техники – 265 (+3).