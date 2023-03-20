Удар завдали у передмісті Бахмута, де наразі тривають запеклі бої. Відповідне відео вже розповсюдилось мережею, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу ЗСУ завдали ударів по ворожому ЗРК "Тор" і 2 районах зосередження окупантів: головне з Генштабу

ЗСУ вдарили по розташуванню окупантів під Бахмутом

На оприлюднених кадрах можна побачити, як вночі російські загарбники виходять один за одним із будівлі. І після цього туди прилетів снаряд наших захисників. Декілька окупантів, очевидно, вдалося знищити, але ще троє намагалися втекти з місця.

Де саме стався удар – поки невідомо. Однак, попередньо, будівля окупантів була розташована в селі Ягідне на північно-західній околиці Бахмута.

До речі! За попередньою інформацією, ЗСУ завдали удару по окупантах "вундервафльою". Так іронічно називають якусь потужну зброю.

Українські воїни завдали удару по загарбниках: дивіться відео

Ну майже вийшло, але виглядає красиво pic.twitter.com/NhYuvxZO2L — твій друг Стус (@slovyanskasil) March 19, 2023

Актуальні втрати окупантів

Станом на 20 березня наші захисники вже ліквідували орієнтовно 165 610 російських загарбників. Втрати у техніці: