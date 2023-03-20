Удар завдали у передмісті Бахмута, де наразі тривають запеклі бої. Відповідне відео вже розповсюдилось мережею, інформує 24 Канал.

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ЗСУ вдарили по розташуванню окупантів під Бахмутом

На оприлюднених кадрах можна побачити, як вночі російські загарбники виходять один за одним із будівлі. І після цього туди прилетів снаряд наших захисників. Декілька окупантів, очевидно, вдалося знищити, але ще троє намагалися втекти з місця.

Де саме стався удар – поки невідомо. Однак, попередньо, будівля окупантів була розташована в селі Ягідне на північно-західній околиці Бахмута.

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Актуальні втрати окупантів

Станом на 20 березня наші захисники вже ліквідували орієнтовно 165 610 російських загарбників. Втрати у техніці:

  • танків – 3537 (+5);
  • бойових броньованих машин – 6869 (+16);
  • артилерійських систем –2577 (+9);
  • РСЗВ – 507 (+0);
  • засобів ППО – 270 (+2);
  • літаків – 305 (+0);
  • гелікоптерів – 209 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2160 (+1);
  • крилатих ракет – 907 (+0);
  • кораблів/катерів – 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5416 (+8);
  • спеціальної техніки – 265 (+3).