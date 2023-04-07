Эта установка не только помогает пополнять потери врага, но и получила уже очень милое название "Кровосися". Да-да, наши военные имеют отличное чувство юмора и не забыли об Азарове и его "азировке".

Читайте также Ежемесячно России не хватает 30 – 40 тысяч военных, поэтому ей нужна передышка, – боец ВСУ

RM-70 Vampir молниеносна в своей работе

Об опыте использования RM-70 Vampir рассказали в Объединенном пресс-центре Сил обороны таврического направления. В сеть еще и выложили видео, на котором можно увидеть эту машину в действии.

RM-70 Vampir – РСЗО чешского производства. Она построена на шасси Татра. А ее конструкция позволяет оперативно ударить по врагу и отойти. То есть установка быстро выходит на огневой рубеж, выполняет свою задачу, после чего отправляется в безопасное место в ожидании следующего раза.

Но это еще не всё. Оснащена RM-70 Vampir еще и дополнительным "пакетом" снарядов. Их в нем содержится аж 40. Это позволяет оперативно перезарядить РСЗО, чтобы ударить по врагу.

Как работает чешская РСЗО RM-70 Vampir: смотрите видео

Командир расчета "Мудрый" сравнил "Град" и RM-70 Vampir. По его словам, ощущение можно описать так, будто пересаживаешься с советского автомобиля на иномарку.

Эта машина позволяет нашим защитникам эффективно уничтожать врага. Заметим, что потери оккупантов растут бешеными темпами. Напомним вам свежую статистику.

Скоро будет 180 тысяч "пакетов"