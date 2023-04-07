Эта установка не только помогает пополнять потери врага, но и получила уже очень милое название "Кровосися". Да-да, наши военные имеют отличное чувство юмора и не забыли об Азарове и его "азировке".
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RM-70 Vampir молниеносна в своей работе
Об опыте использования RM-70 Vampir рассказали в Объединенном пресс-центре Сил обороны таврического направления. В сеть еще и выложили видео, на котором можно увидеть эту машину в действии.
RM-70 Vampir – РСЗО чешского производства. Она построена на шасси Татра. А ее конструкция позволяет оперативно ударить по врагу и отойти. То есть установка быстро выходит на огневой рубеж, выполняет свою задачу, после чего отправляется в безопасное место в ожидании следующего раза.
Но это еще не всё. Оснащена RM-70 Vampir еще и дополнительным "пакетом" снарядов. Их в нем содержится аж 40. Это позволяет оперативно перезарядить РСЗО, чтобы ударить по врагу.
Как работает чешская РСЗО RM-70 Vampir: смотрите видео
Командир расчета "Мудрый" сравнил "Град" и RM-70 Vampir. По его словам, ощущение можно описать так, будто пересаживаешься с советского автомобиля на иномарку.
Эта машина позволяет нашим защитникам эффективно уничтожать врага. Заметим, что потери оккупантов растут бешеными темпами. Напомним вам свежую статистику.
Скоро будет 180 тысяч "пакетов"
- За прошедшие сутки нашим военным удалось отправить на тот свет 480 оккупантов. А с самого начала полномасштабного вторжения уничтожили уже 177 110 российских захватчиков. Заметим, что реальная статистика больше, ведь подсчитать точные потери в зонах ведения активных боевых действий невозможно.
- Кроме того, у врага стало гораздо меньше техники. В металлолом уже удалось превратить 3 633 танка, 7 016 боевых бронированных машин, 2 722 артиллерийские системы, 533 РСЗО, 281 средство ПВО.
- А еще на балансе войска врага стало на 306 самолетов, 292 вертолета, 2291 БПЛА оперативно-тактического уровня, 911 крылатых ракет, 18 судов, 5 587 автомобилей и автоцистерн и 394 единицы спецтехники меньше.