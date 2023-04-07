Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий. Він зауважив, що подекуди втрати ворога в кілька разів перевищують втрати українських захисників.
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На Бахмутському напрямку ворог 215 разів обстріляв українські позиції зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, відбулося 12 бойових зіткнень.
104 окупанти було знищено 6 березня поблизу Бахмута, двоє зазнали поранень. Також ЗСУ знищили бойову машину піхоти, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійську установку "Нона" та сім польових складів боєприпасів, розповів Череватий.
На Куп’янсько-Лиманському напрямку відбулося 365 обстрілів з різного типу артилерії, 3 бойових зіткнення, 3 авіанальоти. 31 окупант знищений, 79 зазнали поранень. Також було знищено ворожу бойову машину десанту, 4 безпілотники і польовий склад боєприпасів.
Окупанти доукомплектовуються через великі втрати
За повідомленнями військового, українська оборона уже кілька тижнів поспіль спостерігає, що на Бахмутському напрямку вагнерівцям не вистачає власних сил.
Їх знищують фактично у промислових кількостях, відтак по російських тюрмах уже, певно, пройшло сарафанне радіо, що квиток сюди – це квиток в одну сторону, вони вже теж не надто бажають стати українським чорноземом,
– розповів спікер.
Тому на Бахмутському напрямку ПВК "Вагнера" підсилюють підрозділами повітряно-десантних військ, мотострілецькими підрозділами.
Однак, зауважив Череватий, ці підрозділи також значною мірою доукомплектовані мобілізованими. Адже, якщо Генштаб подає інформацію про понад 177 тисяч вбитих окупантів, а поранених на порядок більше, то зрозуміло, що вибито майже все угрупування "найкращих" підрозділів Росії.
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"Втрати непомірні"
Крім того, окупанти, як заручники військово-політичного керівництва змушені постійно йти в атаку. Для України це має вкрай негативні наслідки, адже наша держава втрачає найкращих своїх синів, "порівняно з тим сміттям, яке кидає в бій Росія".
Втрати непомірні для них, подекуди 1 до 10, тому сказати, що вони можуть досягнути якоїсь стратегічної переваги не можна. Так, це дуже важко, бої там тривають неймовірної складності, в першу чергу в Бахмуті, але, якщо дивитися на це стратегічно, то великої військової переваги ворогові це не дає,
– резюмував Череватий.
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- 4 квітня Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей із близько 20 населених пунктів Донеччини. Там перебуває приблизно 120 неповнолітніх.
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