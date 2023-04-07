Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий. Він зауважив, що подекуди втрати ворога в кілька разів перевищують втрати українських захисників.

Дивіться також Як Китай готується до війни та мобілізації, спецтрибунал для Путіна: про що пишуть західні ЗМІ

На Бахмутському напрямку ворог 215 разів обстріляв українські позиції зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, відбулося 12 бойових зіткнень.

104 окупанти було знищено 6 березня поблизу Бахмута, двоє зазнали поранень. Також ЗСУ знищили бойову машину піхоти, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійську установку "Нона" та сім польових складів боєприпасів, розповів Череватий.

На Куп’янсько-Лиманському напрямку відбулося 365 обстрілів з різного типу артилерії, 3 бойових зіткнення, 3 авіанальоти. 31 окупант знищений, 79 зазнали поранень. Також було знищено ворожу бойову машину десанту, 4 безпілотники і польовий склад боєприпасів.

Окупанти доукомплектовуються через великі втрати

За повідомленнями військового, українська оборона уже кілька тижнів поспіль спостерігає, що на Бахмутському напрямку вагнерівцям не вистачає власних сил.

Їх знищують фактично у промислових кількостях, відтак по російських тюрмах уже, певно, пройшло сарафанне радіо, що квиток сюди – це квиток в одну сторону, вони вже теж не надто бажають стати українським чорноземом,

– розповів спікер.

Тому на Бахмутському напрямку ПВК "Вагнера" підсилюють підрозділами повітряно-десантних військ, мотострілецькими підрозділами.

Однак, зауважив Череватий, ці підрозділи також значною мірою доукомплектовані мобілізованими. Адже, якщо Генштаб подає інформацію про понад 177 тисяч вбитих окупантів, а поранених на порядок більше, то зрозуміло, що вибито майже все угрупування "найкращих" підрозділів Росії.

Гетьман назвав втрати Росіян: дивитись відео

"Втрати непомірні"

Крім того, окупанти, як заручники військово-політичного керівництва змушені постійно йти в атаку. Для України це має вкрай негативні наслідки, адже наша держава втрачає найкращих своїх синів, "порівняно з тим сміттям, яке кидає в бій Росія".

Втрати непомірні для них, подекуди 1 до 10, тому сказати, що вони можуть досягнути якоїсь стратегічної переваги не можна. Так, це дуже важко, бої там тривають неймовірної складності, в першу чергу в Бахмуті, але, якщо дивитися на це стратегічно, то великої військової переваги ворогові це не дає,

– резюмував Череватий.

Останні новини з Донецької області