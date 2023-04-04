З кожною дитиною має поїхати один з батьків або ж законний представник. У Мінреінтеграції розповіли, що станом на 4 квітня там перебуває понад 120 дітей.

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З понад 20 населених пунктів Донеччини примусово евакуюють дітей

Члени Коордштабу одноголосно підтримали рішення Донецької ОВА про оголошення обов'язкової евакуації 126 дітей із 21 населеного пункту Донеччини, де безпекова ситуація залишається критичною,

– заявили в Мінреінтеграції.

Це рішення ухвалили на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

У міністерстві пояснили, що:

в Донецькій області працює 5 евакуаційних екіпажів поліції "Білі янголи". Вони вивозять дітей на броньованих машинах;

діти мають виїхати в супроводі одного з батьків або ж законного представника;

їм нададуть безоплатне житло, соціальні гарантії, гуманітарну допомогу та психологічну підтримку.

У Мінреінтеграції пояснили, що з питань евакуації можна звернутись до представників місцевої влади або ж за номером: 098 890 33 18.

Якщо людина тяжкохвора або має інвалідність, то щодо її вивезення варто зателефонувати за номерами: 099 710 48 72, 099 311 53 14, 099 311 53 36, 096 108 60 48, 096 108 52 24.

Верещук закликала виїжджати людей з окупованих територій

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців виїхати з тимчасово окупованих територій.

Українцям на тимчасово окупованих територіях раджу або тимчасово виїхати до третіх країн або готуватися: що робити знаєте. Головне – берегти себе і дітей,

– закликала міністр.

Вона також пояснила, що там зараз тривожно. Ірина Верещук розповіла, що окупаційні чиновники ще мають трішки часу прибратися з тимчасово окупованих Росією українських земель.

"Деякі з них вже збирають речі. Було б добре, якби забрали із собою колаборантів. Але, це вже як вийде", – пояснила Верещук.

Дітей вже вивезли з деяких регіонів Донеччини