Про це в ефірі 24 Каналу заявив депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. Він додав, що на лінії зіткнення перебуває ще близько 5 – 7 тисяч цивільного населення.

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Розглядається примусова евакуація дітей

Ашурбеков повідомив, що у населених пунктах, які розташовані на лінії фронту, напружена ситуація з водопостачанням, електрикою, опаленням та доступом до товарів першої необхідності. Туди регулярно навідуються гуманітарні місії від державних структур та міжнародних організацій.

"Ми регулярно вмовляємо місцеве населення евакуюватись. Знаю, що у безпосередній близькості до фронту перебуває ще 34 дитини. Нещодавно туди навідувалась віцепрем'єрка Ірина Верещук. Розглядається можливість примусової евакуації, коли один з батьків забере дитину в тил", – розповів місцевий депутат.

Аскад Ашурбеков про ситуацію в Запорізькій області: дивитись відео

Він додав, що присутність цивільних на лінії фронту, певною мірою, заважає Збройним Силам України виконувати свою роботу. Для українських військових пріоритетом є захист та збереження життів цивільного населення.

Противник готується до оборони

За словами Ашурбекова, в Запоріжжі ситуація відносно спокійна, а безпосередньо на лінії зіткнення зменшилась кількість обстрілів збоку ворога. Зараз окупанти стягують додаткові резерви та готуються до оборони.

"Але ми розуміємо, що все це не убезпечить їх від контрнаступу. Всі ці дії в обороні – це спроба "заспокоїти" колаборантів серед місцевого населення та надати мотивації власним збройним силам, щоб ті були "впевнені" в надійності оборони. Сьогодні ворог, як на долоні перед нами – і це видно по регулярній "бавовні" в Мелітополі та інших містах на окупованих територіях", – додав він.

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