С каждым ребенком должен поехать один из родителей или законный представитель. В Минреинтеграции рассказали, что по состоянию на 4 апреля там находится более 120 детей.

Заметьте Миссия "спасти жизнь": в WP показали, как эвакуируют людей из ада войны в Украине

Из более 20 населенных пунктов Донбасса принудительно эвакуируют детей

Члены Коордштаба единогласно поддержали решение Донецкой ОВА об объявлении обязательной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта Донбасса, где ситуация остается критической,

– заявили в Минреинтеграции.

Это решение было принято на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

В министерстве объяснили, что:

в Донецкой области работает 5 эвакуационных экипажей полиции "Белые ангелы". Они вывозят детей на бронированных машинах;

дети должны выехать в сопровождении одного из родителей или законного представителя;

им предоставят бесплатное жилье, социальные гарантии, гуманитарную помощь и психологическую поддержку.

В Минреинтеграции пояснили, что по вопросам эвакуации можно обратиться к представителям местной власти или по номеру: 098 890 33 18.

Если человек тяжелоболен или имеет инвалидность, то относительно его вывоза следует позвонить по телефонам: 099 710 48 72, 099 311 53 14, 099 311 53 36, 096 108 60 48, 096 14 5

Верещук призвала выезжать людей с оккупированных территорий

Вицепремьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев выехать с временно оккупированных территорий.

Украинцам на временно оккупированных территориях советую временно уехать в третьи страны или готовиться: что делать знаете. Главное – беречь себя и детей,

– призвала министр.

Она также объяснила, что там сейчас тревожно. Ирина Верещук рассказала, что оккупационные чиновники имеют еще немного времени убраться из временно оккупированных Россией украинских земель.

"Некоторые из них уже собирают вещи. Было бы хорошо, если бы забрали с собой коллаборантов. Но это уже как получится", – пояснила Верещук.

Детей уже вывезли из некоторых регионов Донбасса