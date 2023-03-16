The Washington Post опубликовал репортаж из города, чтобы показать, как украинские военные и волонтеры вывозят людей из ада.

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Через 13 месяцев полномасштабного вторжения России украинцы, слишком больные или слишком гордые, чтобы эвакуироваться из зоны боевых действий, остаются в опасности и нуждаются в том, чтобы к ним кто-то пришел: выслушал их проблемы и убедил уйти,

– говорится в статье.

Журналисты рассказывают о волонтерах – 27-летнем британце Игнатии Ивлеве-Йорке и 28-летнем украинце Ярославе Сусике – они являются частью группы, которая с мая эвакуировала 4000 человек, вытащив их из самых опасных мест, и помогла им сделать первые шаги к переезду в Украину или за границу.



Волонтеры в городе Часов Яр во время эвакуации местного населения / Фото The Washington Post

Почему люди остаются

Те, кто остался сейчас, наиболее упрямые, и чтобы убедить их, нужно время и внимательность, которых часто не хватает в зоне боевых действий.

Нет никаких причин, почему люди решают оставаться так долго. Некоторые говорят, что не имеют родственников, или что они слишком стары или больны, или они фаталисты, которые убеждены "что должно произойти, произойдет". Другие боятся новых трудностей, например, остаться без работы. Некоторые нахмурены, мол, они никому не нужны, – рассказывают волонтеры.

По словам Игната, количество эвакуаций уменьшилось с примерно 300 – в декабре до 90 – за последний месяц.

Он рассказал, что встретил женщину, которую россияне изнасиловали, а ее мужа убили в лесной деревне под Киевом. Он смог убедить ее уехать с ребенком и это наполнило его огромным облегчением от того, что люди, так много вытерпевшие, могут оказаться в безопасности.

Остальные истории заканчиваются не так хорошо. Другой мужчина, отказавшийся эвакуироваться, несмотря на мольбы жены, позже нашел ее изуродованное тело после того, как ее убили россияне, когда она набирала воду.



Ивлев-Йорк и Сусик во время миссии в Часовом Яре / Фото The Washington Post

Часов Яр: эвакуация таки произошла

Несмотря на сложности, после уговоров некоторые жители города согласились выезжать.

62-летняя Светлана Гобошапова рассказала, что обстрел ее нервирует. Ее муж скончался пару лет назад

Гобошапова и Романюк собрали одежду, упаковали радиоприемник и залезли в ждущую машину. Планируют остаться у племянника в Черкассах. "Соседи держались бы вместе", сказала она.

С 19 лет до 94 прожила в Часовом Яре: история Анастасии

Следующая эвакуированная в списке Анастасия Мезена – в молодости пережила нацистов. В возрасте 94 лет в ее сердце больше борьбы, чем боли в ее разбитом бедре.



Волонтер помогает пожилой женщине во время эвакуации / Фото The Washington Post

Женщина отважилась покинуть дом / Фото The Washington Post

Во время четвертого визита команды Анастасия все же упаковала самое необходимое: лук и яблоки, увеличительное стекло, с которым читает, старые фотографии и потертые открытки ко Дню матери. План заключался в том, чтобы доставить ее в приют, откуда волонтеры отвезут ее к сестре в Полтаву.

Но сначала ей нужно было добраться до автомобиля. Но это ей по силам, с помощью "золотых парней", как она называет Ивлева-Йорка и Сусика.

Эвакуация бывает сложной, многие люди имеют проблемы со здоровьем, маломобильные / Фото The Washington Post

Ее бедро болело с каждым шагом, женщина думала над тем, увидит ли она когда-нибудь снова свой дом.

"Прожила здесь всю свою жизнь, – сказала она, – а теперь не знать, куда я иду дальше…". Ее голос умолк.



Анастасия Мезена плачет оставляя Часов Яр / Фото The Washington Post



Жители решают, покидать ли прифронтовой город / Фото The Washington Post

Обратите внимание! До войны население в городе Часов Яр насчитывало 15 000 человек, сейчас большинство уехало. Инфраструктура города уже очень уничтожена. Город часто страдает от обстрелов русской артиллерии.

Может ли Часов Яр стать новой крепостью ВСУ