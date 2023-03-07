Вопрос защиты жизни детей и их немедленной эвакуации с особо опасных территорий взяла под личный контроль вице-премьер-министр Ирина Верещук.
Смотрите также В Украине могут принудительно эвакуировать семьи с детьми из зоны боевых действий: как это будет происходить
Как будет осуществляться эвакуация
Она подчеркнула, что обязанность государства – оберегать жизнь и здоровье ребенка.
Принятое решение должно побудить родителей более взвешенно подходить к вопросу эвакуации их детей. Если взрослые не в состоянии позаботиться о безопасности ребенка, то это должно сделать государство,
– сказала Верещук.
В ведомстве отметили, что основанием для проведения обязательной эвакуации теперь есть решение областных военных администраций, согласованное с органами военного командования и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения.
Какие регионы подпадают под эвакуацию
Дети, оказавшиеся в зоне проведения боевых действий, не могут сами о себе позаботиться. Поэтому вся ответственность за них – на взрослых. Отказ родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается. Ведь речь идет о ее жизни,
– подчеркивают в Минреинтеграции.
Эвакуация в Купянском районе
- В Купянском районе Харьковщины недавно объявили обязательную эвакуацию. На более безопасные территории вывозят детей и маломобильных людей.
- Кстати, российские пропагандисты уже пытаются сорвать эвакуацию из Купянского района. Для этого они распространяют ложную информацию, мол, квартиры увольняют для украинских военных.
- Истинная цель эвакуации – обезопасить мирное население от боевых действий. Причина в том, что оккупанты ведут наступление на Купянском направлении, о чем отчитывались ранее в Генштабе ВСУ.