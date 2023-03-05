Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует 24 Канал. По его словам, решение может быть принято уже на этой неделе.
Важно В Купянском районе Харьковщины объявили обязательную эвакуацию: кого это касается
Что известно о принудительной эвакуации семей с детьми из зоны боевых действий
Шмыгаль подчеркнул: если есть живые родители, которые заботятся о ребенке, и не лишены родительских прав – то нельзя отобрать ребенка и вывезти его без их согласия.
Если есть угроза жизни ребенка, мы работаем над тем, чтобы принудительно эвакуировать ребенка с одним из родителей. Такое возможно,
– отметил министр.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, что возможное новое постановление предусматривает разрешение ОВА принимать решение "о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями или лицами, которые их заменяют".
Такие решения могут приниматься по отдельным населенным пунктам, где ведутся активные боевые действия.
"В то же время отказ родителей от обязательной эвакуации не допускается", – добавила Верещук.
Эвакуация украинцев: последние новости
- В Купянском районе Харьковщины объявлена обязательная эвакуация. На более безопасные территории вывозят детей и маломобильных людей.
- Кстати, российские пропагандисты уже пытаются сорвать эвакуацию из Купянского района. Для этого они распространяют ложную информацию, мол, квартиры освобождают для украинских военных.
- Настоящая цель эвакуации – обезопасить мирное население от боевых действий. Причина в том, что оккупанты ведут наступление на Купянском направлении, о чем отчитывались ранее в Генштабе ВСУ.
- Недавно группа правоохранителей Донецкой области "Белые ангелы" спасли 7-летнюю Анечку. Девочка полгода жила в подвале дома в Бахмуте.
- В январе российские оккупанты в очередной раз обстреляли Угледар в Донецкой области. Из-за этого была сорвана эвакуация местных жителей.