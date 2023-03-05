Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує 24 Канал. За його словами, рішення можуть ухвалити вже цього тижня.

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Шмигаль наголосив: якщо є живі батьки, які опікуються дитиною, та не позбавлені батьківських прав – то не можна відібрати дитину і вивезти її без їхньої згоди.

Якщо є загроза життю дитини, то ми працюємо над тим, щоб примусово евакуйовувати дитину з одним із батьків. Таке можливо,

– зазначив міністр він.

Віцепрем'єрка України Ірина Верещук розповіла, що можлива нова постанова передбачає дозвіл ОВА приймати рішення "про проведення обов'язкової евакуації примусовим способом дітей з їхніми батьками або особами, які їх замінюють".

Такі рішення можуть ухвалюватися за окремими населеними пунктами, де ведуться активні бойові дії.

"Водночас відмова батьків від обов'язкової евакуації не допускається", – додала Верещук.

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