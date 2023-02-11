Група правоохоронців Донецької області "Білі янголи" врятували 7-річну Ганнусю. Дівчинка пів року жила у підвалі будинку в Бахмуті.
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Чому родина не виїхала з міста
Ганна, її мама та дідусь близько шести місяців мешкали в підвалі багатоповерхівки. Весь цей час правоохоронці переконували родину виїхати, але мати дівчинки не погоджувалась.
Дорослих такі умови проживання влаштовували й вони не хотіли покидати рідне місто. Водночас дитина жила у постійному страху без друзів та ігор. Поліцейські почали опікуватись долею дівчинки та взяли шефство над її сім’єю. Аби розрадити Ганну, "Білі Янголи" приїжджали до неї з подарунками: розмальовками, олівцями, іграшками, одягом та солодощами.
Поліція вивезла дівчинку в безпечне місце
Зараз весь підвал, в якому проживає родина, прикрашений малюнками Ганни. Розуміючи, що такі умови не придатні для життя та розвитку дитини, поліцейські Донеччини почали шукати для родини житло, аби вивезти їх у безпечне місце.
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Згодом у Покровському районі для сім'ї знайшли тимчасову безоплатну квартиру. Поліцейські розповіли, що коли прибули до укриття, де проживала родина, там був тільки дідусь. З'ясувалось, що жінка злякалась і разом з донькою пішла з підвалу. Поліцейські вирушили на їх пошуки та через кілька годин знайшли їх у місцевому Пункті незламності. Волонтерам довелося переконати мати дівчинки виїхати з міста.
Сьогодні такий день чудовий, сонячний і навіть не було "бабахів". Це, мабуть, Боженька допоміг та мої поліцейські "янголи". Тепер в нас все буде добре і я, нарешті, здійсню свою мрію – піду на танці,
– каже Ганнуся.
Наразі родина перебуває у безпеці, у своєму тимчасовому помешканні.
Яка ситуація в Бахмуті
- Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ повинні триматися в Бахмуті доти, доки Україна не отримає необхідне озброєння. За його словами, після захоплення міста росіяни захочуть піти далі.
- Як повідомили в Генштабі ЗСУ, ворог продовжує наступ на окремих ділянках. Основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
- У східній частині Бахмута тривають важкі бої. Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, якщо ЗСУ зупинять окупантів поблизу села Іванівське, то оборона західної частини міста буде мати сенс.
- Речник Східного угруповання Збройних сил Сергій Череватий повідомив про те, що кожного дня втрати загарбників поблизу Бахмута йдуть на сотні.