Група правоохоронців Донецької області "Білі янголи" врятували 7-річну Ганнусю. Дівчинка пів року жила у підвалі будинку в Бахмуті.

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Чому родина не виїхала з міста

Ганна, її мама та дідусь близько шести місяців мешкали в підвалі багатоповерхівки. Весь цей час правоохоронці переконували родину виїхати, але мати дівчинки не погоджувалась.

Дорослих такі умови проживання влаштовували й вони не хотіли покидати рідне місто. Водночас дитина жила у постійному страху без друзів та ігор. Поліцейські почали опікуватись долею дівчинки та взяли шефство над її сім’єю. Аби розрадити Ганну, "Білі Янголи" приїжджали до неї з подарунками: розмальовками, олівцями, іграшками, одягом та солодощами.

Поліція вивезла дівчинку в безпечне місце

Зараз весь підвал, в якому проживає родина, прикрашений малюнками Ганни. Розуміючи, що такі умови не придатні для життя та розвитку дитини, поліцейські Донеччини почали шукати для родини житло, аби вивезти їх у безпечне місце.

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Згодом у Покровському районі для сім'ї знайшли тимчасову безоплатну квартиру. Поліцейські розповіли, що коли прибули до укриття, де проживала родина, там був тільки дідусь. З'ясувалось, що жінка злякалась і разом з донькою пішла з підвалу. Поліцейські вирушили на їх пошуки та через кілька годин знайшли їх у місцевому Пункті незламності. Волонтерам довелося переконати мати дівчинки виїхати з міста.

Сьогодні такий день чудовий, сонячний і навіть не було "бабахів". Це, мабуть, Боженька допоміг та мої поліцейські "янголи". Тепер в нас все буде добре і я, нарешті, здійсню свою мрію – піду на танці,

– каже Ганнуся.

Наразі родина перебуває у безпеці, у своєму тимчасовому помешканні.

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