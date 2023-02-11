Группа правоохранителей Донецкой области "Белые ангелы" спасли 7-летнюю Анечку. Девочка полгода жила в подвале дома в Бахмуте.

К теме Под Бахмутом украинские бойцы спасли волчицу: как военные эвакуировали "Манюню"

Почему семья не уехала из города

Анна, ее мама и дедушка около шести месяцев жили в подвале многоэтажки. Все это время стражи порядка убеждали семью уехать, но мать девочки не соглашалась.

Взрослых такие условия проживания устраивали и они не хотели покидать родной город. В то же время ребенок жил в постоянном страхе без друзей и игр. Полицейские начали заботиться о судьбе девочки и взяли шефство над ее семьей. Чтобы разрадовать Анну, "Белые Ангелы" приезжали к ней с подарками: раскрасками, карандашами, игрушками, одеждой и сладостями.

Полиция вывезла девочку в безопасное место

Сейчас весь подвал, в котором проживает семья, украшен рисунками Анны. Понимая, что такие условия не пригодны для жизни и развития ребенка, полицейские Донбасса начали искать для семьи жилье, чтобы вывезти их в безопасное место.

7-летнюю девочку спасли от обстрелов Бахмута: смотрите видео

Впоследствии в Покровском районе для семьи нашли временную безвозмездную квартиру. Полицейские рассказали, что когда прибыли к укрытию, где проживала семья, там был только дедушка. Выяснилось, что женщина испугалась и вместе с дочерью ушла из подвала. Полицейские отправились на их поиски и через несколько часов обнаружили их в местном Пункте несокрушимости. Волонтерам пришлось убедить мать девочки уехать из города.

Сегодня такой день отличный, солнечный и даже не было "бабахов". Это, наверное, Боженька помог и мои полицейские "ангелы". Теперь у нас все будет хорошо и я, наконец, осуществлю свою мечту – пойду на танцы,

– говорит Аннушка.

В настоящее время семья находится в безопасности, в своей временной квартире.

Какая ситуация в Бахмуте