Группа правоохранителей Донецкой области "Белые ангелы" спасли 7-летнюю Анечку. Девочка полгода жила в подвале дома в Бахмуте.
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Почему семья не уехала из города
Анна, ее мама и дедушка около шести месяцев жили в подвале многоэтажки. Все это время стражи порядка убеждали семью уехать, но мать девочки не соглашалась.
Взрослых такие условия проживания устраивали и они не хотели покидать родной город. В то же время ребенок жил в постоянном страхе без друзей и игр. Полицейские начали заботиться о судьбе девочки и взяли шефство над ее семьей. Чтобы разрадовать Анну, "Белые Ангелы" приезжали к ней с подарками: раскрасками, карандашами, игрушками, одеждой и сладостями.
Полиция вывезла девочку в безопасное место
Сейчас весь подвал, в котором проживает семья, украшен рисунками Анны. Понимая, что такие условия не пригодны для жизни и развития ребенка, полицейские Донбасса начали искать для семьи жилье, чтобы вывезти их в безопасное место.
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Впоследствии в Покровском районе для семьи нашли временную безвозмездную квартиру. Полицейские рассказали, что когда прибыли к укрытию, где проживала семья, там был только дедушка. Выяснилось, что женщина испугалась и вместе с дочерью ушла из подвала. Полицейские отправились на их поиски и через несколько часов обнаружили их в местном Пункте несокрушимости. Волонтерам пришлось убедить мать девочки уехать из города.
Сегодня такой день отличный, солнечный и даже не было "бабахов". Это, наверное, Боженька помог и мои полицейские "ангелы". Теперь у нас все будет хорошо и я, наконец, осуществлю свою мечту – пойду на танцы,
– говорит Аннушка.
В настоящее время семья находится в безопасности, в своей временной квартире.
Какая ситуация в Бахмуте
- Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ должны держаться в Бахмуте до тех пор, пока Украина не получит необходимое вооружение. По его словам, после захвата города россияне захотят пойти дальше.
- Как сообщили в Генштабе ВСУ, враг продолжает наступление на отдельных участках. Основные усилия россияне сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
- В восточной части Бахмута продолжаются тяжелые бои. Как отметил военный эксперт Олег Жданов, если ВСУ остановят оккупантов вблизи села Ивановское, то оборона западной части города будет иметь смысл.
- Спикер Восточной группировки Вооруженных сил Сергей Череватый сообщил о том, что каждый день потери захватчиков вблизи Бахмута уходят на сотни.