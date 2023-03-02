Местные власти объявили обязательную эвакуацию из Купянского района из-за нестабильной ситуации безопасности. Эвакуация будет производиться до определенных планом пунктов с последующим расселением.

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В Харькове уже подготовлено 3 тысячи мест для ВПЛ

В Харькове для эвакуирующихся уже подготовлено 3 тысячи мест. Эвакуированные получат статус внутриперемещенных лиц (ВПЛ). Им помогут оформить социальные выплаты и обеспечить гуманитарной помощью.

Минреинтеграции призывает жителей Купянского района не пренебрегать безопасностью детей и уязвимых групп населения и эвакуироваться на более безопасную территорию,

– говорится в сообщении.

Сообщить о желании эвакуироваться можно на горячие линии органов местной власти: +38 (095) 771-44-46 и +38 (098) 940-78-33 или же заполнить электронную форму по ссылке. Обращение по эвакуации принимает волонтерская организация Helping to Leave: +38 (093) 177-64-58.



Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или написать нам в мессенджеры на номер: +38 (096) 078-84-33.

Пропагандисты уже распространяют фейки об эвакуации

Российские пропагандисты пытаются сорвать эвакуацию с Купянского района. Для этого они распространяют ложную информацию, мол, квартиры освобождают для украинских военных.

Что интересно, пропагандистам понадобилось меньше полчаса, чтобы отреагировать лживым сообщением на эвакуацию из Купянского района.

Россияне заинтересованы в том, чтобы в Купянском районе оставались гражданские. Тогда оккупанты смогут прикрываться мирными людьми. С другой стороны, теперь российские военные, обстреливая гражданские дома, снова будут утверждать, что там якобы военные.

Истинная цель эвакуации – обезопасить мирное население от боевых действий. Причина в том, что оккупанты ведут наступление на Купянском направлении, о чем отчитывались в Генштабе ВСУ.

Только за прошедшие сутки противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Масютовка, Лиман Первый, Купянск, Кисловка Харьковской области.