Об этом в эфире 24 Канала рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что иногда потери врага в несколько раз превышают потери украинских защитников.
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На Бахмутском направлении враг 215 раз обстрелял украинские позиции со ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, произошло 12 боевых столкновений.
104 оккупанта были уничтожены 6 марта близ Бахмута, двое ранены. Также ВСУ уничтожили боевую машину пехоты, станцию радиоэлектронной борьбы, артиллерийскую установку "Нона" и семь полевых складов боеприпасов, рассказал Череватый.
На Купянско-Лиманском направлении произошло 365 обстрелов из разного типа артиллерии, 3 боевых столкновения, 3 авианалета. 31 оккупант уничтожен, 79 получили ранения. Также была уничтожена вражеская боевая машина десанта, 4 беспилотника и полевой склад боеприпасов.
Оккупанты доукомплектовываются из-за больших потерь
По сообщениям военного, украинская оборона уже несколько недель подряд наблюдает, что на Бахмутском направлении вагнеровцам не хватает своих сил.
Их уничтожают фактически в промышленных количествах, поэтому по российским тюрьмам уже, вероятно, прошло сарафанное радио, что билет сюда – это билет в одну сторону, они уже тоже не слишком желают стать украинским черноземом.
– рассказал спикер.
Поэтому на Бахмутском направлении ЧВК "Вагнера" усиливают подразделениями воздушно-десантных войск, мотострелковыми подразделениями.
Однако, отметил Череватый, эти подразделения также в значительной степени доукомплектованы мобилизованными. Ведь, если Генштаб подает информацию о более чем 177 тысячах убитых окупантов, а раненых на порядок больше, то понятно, что выбита почти вся группировка "лучших" подразделений России.
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"Потери непомерные"
Кроме того, оккупанты, как заложники военно-политического руководства, вынуждены постоянно идти в атаку. Для Украины это имеет крайне негативные последствия, ведь наше государство теряет лучших своих сыновей, "по сравнению с мусором, который бросает в бой Россия".
Потери непомерны для них, иногда 1 до 10, поэтому сказать, что они могут достичь какого-либо стратегического преимущества нельзя. Да, это очень тяжело, бои там продолжаются невероятной сложности, в первую очередь в Бахмуте, но, если смотреть на это стратегически, то большого военного превосходства врагу это не дает.
– резюмировал Череватый.
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