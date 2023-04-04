Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал. Он отметил, что украинские военные не оставляют противнику шансы окружить Бахмут.

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Линия обороны проходит в центре города

Наши защитники не только не позволили врагу продвинуться на Севере Бахмута, но и нанесли ему значительный ущерб.

Украинское командование предприняло ряд стабилизационных мер, в результате которых противник был даже отброшен в районе Озаряновки на более безопасное расстояние,

– сообщил Жданов.

Самые тяжелые бои продолжаются в центре города. Линия боевого столкновения проходит на центральной площади Бахмута, у здания районной Госадминистрации. Но здание российские войска не контролируют.

Военный эксперт отметил, что распространенное Евгением Пригожиным, владельцем ЧВК "Вагнер" видео, на котором его наемники якобы устанавливают вражеские флаги на это здание, является фейком.

"Они находились где-то в центре Бахмута, но не на здании РГА. Тем более считается, что это здание разрушено – там не на что устанавливать флаг", – подчеркнул Жданов.

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Город продолжает бороться

Бои идут на площади перед РГА, по улице Центральной. Именно сюда оккупанты пытаются подтянуть больше войск, чтобы усилить наступательные действия на украинские позиции.

О захвате города и его контроле со стороны противника не говорится вообще,

– подчеркнул военный эксперт.

Аналитики американского Института изучения войны сообщают, что ⅔ города контролируется врагом.

"Однако треть Бахмута – западная его часть – находится под контролем украинских сил обороны. Город продолжает бороться", – уверен Жданов.

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