Однако генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский разрушил миф о взятии оккупантами города-крепости. Он подчеркнул, что на самом деле враг фейками пытается прикрыть свои провалы.

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Оккупанты на самом деле ослабевают

Александр Сырский подчеркнул, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на самых горячих точках передовой. В частности, он лично встретился с солдатами и командирами на Бахмутском направлении, которые "разрушили миф о непобедимости вагнеровцев и российских десантников".

Враг слабеет и пытается прикрыть свои провалы новыми и новыми фейками о взятии Бахмута. Но правда в том, что удачная работа Вооруженных сил Украины опровергает все старания российских пропагандистов,

– подчеркнул он.

Также он отметил, что от того, что каждый воин делает прямо сейчас на своем участке фронта, зависит движение вперед всей украинской армии.

Что наговорил Пригожин

Вечером 2 апреля глава вагнеровцев Пригожин записал видео, где заявил, что его наемники "юридически взяли Бахмут". К такому выводу российский оккупант пришел потому, что якобы смог вывесить российский флаг над администрацией города.

Пригожин заявил, что вагнеровцы захватили Бахмут: видео

Однако захват украинского города опроверг и пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Заявления вагнеровцев он назвал очередной ложью.

Бахмут – украинский, и они (россияне – 24 Канал) ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от того, чтобы это сделать,

– сказал он.

Череватый подчеркнул, что россияне подняли флаг "над каким-то унитазом", прицепили его со стороны неизвестно чего и сказали, что захватили город. "Ну хорошо, пусть думают, что забрали", – прокомментировал представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Военный эксперт Андрей Крамаров в то же время подчеркнул, что заявление Пригожина, что он вот-вот захватит город, уже третье по счету. Однако ни в одном международном нормативно-правовом документе не указано, что захват администрации означает захват города. "Все только в его фантазиях", – сказал он.