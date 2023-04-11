Однако Вооруженные Силы Украины потужно отвечают оккупантам. Они уничтожают террористов и уже ликвидировали 178 820 бойцов.
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За прошедшие сутки враг нанес 39 авиационных и 7 ракетных ударов, 4 из которых – из ЗРК С-300 по Краматорску. Также произвел 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре.
В то же время оккупанты сосредотачивают свои силы на ведении наступления на:
- Лиманском,
- Бахмутском,
- Авдеевском,
- Марьинском направлениях.
Украинские военные за сутки отбили 52 атаки захватчиков на указанных направлениях.
Что происходит сегодня на фронте
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка по-прежнему. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч и Каменская Слобода Черниговской области; Екатериновка, Волфино, Андреевка и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечья, Старица, Гатище, Волчанские Хутора, Охримовка, Малая Волчья и Ольховатка на Харьковщине.
- На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Колодязное, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Ольшана, Кондрашовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.
- На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка. Артиллерийские обстрелы получили Новоегоровка, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области, а также Торское, Спорное и Берестовое Донецкой области.
- На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Григоровка и Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Хромово, Ивановское, Предтечино, Часов Яр, Озаряновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку. В то же время вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.
- На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленко и Большая Новоселка в Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. За прошедшие сутки произвел обстрелы населенных пунктов, что неподалеку с линией боевого столкновения. Среди них – Времьевка Донецкой области; Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области.
Оккупанты давят на мирных украинцев
В Снежном Донецкой области оккупанты уволили работников городской больницы, которые не получили российские паспорта.
А в городе Энергодар Запорожской области местные жители должны получать разрешение на передвижение по территории региона. Подавшие заявки на получение пропусков подвергаются усиленной проверке со стороны захватчиков на предмет причастности к Силам обороны Украины. Кое-где захватчики обыскивают даже дома.
Безумные потери россиян
Наша авиация за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу врага.
Кроме этого, наши защитники сбили вражеский вертолет Ми-24, а также 9 БпЛА разных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также боеприпасов врага.
Напомним, что 10 апреля возле Авдеевки украинские защитники уничтожили российский вертолет Ми-24.