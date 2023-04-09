Кадры мощного уничтожения оккупантов на терриконе обнародовали в сети. Об этом сообщает 24 Канал.

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Морпехи уничтожили наблюдательный пункт врага

В Донецкой области аэроразведчики 35-й ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Остроградского обнаружили наблюдательный пункт врага. Оккупанты разместили его на одном из терриконов. Впрочем, наши воины мощно ударили по захватчикам из дрона.

Обнаружили и уничтожили,

– подчеркнули в ВМС.

Как морпехи уничтожили российский наблюдательный пункт: смотрите видео

Что такое террикон Это отвалы, искусственная насыпь из пустых пород, вытянутых при подземной разработке залежей угля и других полезных ископаемых.



Источник: Это отвалы, искусственная насыпь из пустых пород, вытянутых при подземной разработке залежей угля и других полезных ископаемых.Источник: Wikipedia

Потери России в полномасштабной войне против Украины

Россия, напавшая на Украину, понесла огромные потери в личном составе и технике своего войска. В частности, с 24 февраля 2022 года наши воины уже уничтожили: