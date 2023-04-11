Окрім того, що Олександр Павлюк генерал-лейтенант, він також перший заступник міністра оборони України. Власне, в інтерв'ю журналістам він розповів, як окупанти хотіли захопити Київ та що їм завадило це зробити за лічені дні.

Дивіться також Війна артилерії: як мільйон снарядів змінить ситуацію на фронті й коли настане переломний момент

Хотіли парад і "2-3 дні", але не вийшло

За словами Павлюка, до останнього Росія вдавала, що проводить навчання на кордоні з Україною, однак, що не дивно, збрехала та пішла в наступ на нашу державу, аби її знищити.

Важливо, що операція мала бути короткостроковою – за схожим планом, який мав СРСР у 1956-му (революція в Угорщині), 1968-му (вторгнення військ у Чехословаччину) та 1979-му (Афганська війна).

Окупанти за звичним для себе принципом планували щонайшвидше висадити ССО і повітряні десанти на підступах до Києва – на аеродромах Гостомель і Васильків. Противник хотів ракетними та авіаційними ударами знищити нашу систему ППО, пункти управління військових частин ЗСУ, НГ та об'єкти критичної інфраструктури,

– сказав Павлюк.

Окрім того, він зазначив, що в такий спосіб загарбники мали намір посіяти паніку, аби піти на Урядовий квартал в Києві, заарештувати українське керівництво та призначити маріонеткову владу.

Разом з тим окупанти зі собою у бій взяли парадну форму. Очевидно, вони хотіли крокувати Хрещатиком під аплодисменти, а не воювати. Однак плани та бажання довелось змінювати, коли ЗСУ почали розбивати цілі військові загони Росії.

Тоді російські війська перегрупувались і все ще намагались захопити столицю: повністю оточити та блокувати місто, завданням вогневих ударів посіяти паніку серед місцевого населення та примусити силовим шляхом здатися,

– наголосив генерал-лейтенант.

Дивіться також Життя і смерть у Бучі, Ірпені й Гостомелі: як люди оговтуються після кривавої окупації

Російський десант: Гостомель та Васильків

Як зазначив Павлюк, підрозділи 45 бригади спеціального призначення ПДВ Росії 24 лютого 2022 року здійснили захоплення аеродрому Гостомель. Вдалось їм це зробити силами загону спецпризначення (300 військових). Проте уже о 21:00 того ж дня Україні ціною запеклих боїв вийшло відновити контроль над об'єктом.

Варто сказати, що поки точилася битва за аеродром, головні десантні сили росіян з бронетехнікою намагалися приземлитися на транспортних літаках Іл-76. Один з них наші Сили оборони ліквідували, а також не дали можливості іншим літакам здійснити посадку.

Але 25 лютого противник силами до 20 вертольотів і близько 250 військовослужбовців завдав удару по аеродрому та в результаті бойових дій повернув його під свій контроль. Ворог наростив угруповання ПДВ з метою подальшого його застосування як тактичного десанту в Києві для захоплення Урядового кварталу,

– розповів заступник міністра оборони.

Водночас він зауважив, що висадка десанту також планувалась у Василькові, проте ворогові не вдалось втілити задуманий план. Тоді, після бою 25 лютого, підрозділи ЗСУ у районі Василькова знищили літак Іл-76МД з десантом, а також два вертольоти.

Висадка – не мала результатів, але на Київ йшли колони

Павлюк констатував, що разом з десантом, який прямував на столицю зі сторони Чорнобильської зони, з цього самого напрямку просувалися колони російської техніки. Їм вдалось підійти до річки Ірпінь і почати розгортати понтони для її форсування. Однак потім розпочалися бойові зіткнення на важливих об'єктах інфраструктури у напрямку Гостомеля та Горенки.

Перший тактичний десант, який здійснив висадку 24 лютого на аеродром Гостомель, зазнавав втрат під час боїв. Тому протягом наступної доби противник силами двох Іл-76 та гелікоптерами здійснив перекидання десанту вже до 1 000 осіб на аеродром Гостомель. Після приземлення особовий склад противника гелікоптерами переміщався в район Бучанського парку, Бородянки, Королівки, Пирогово, Охотовки, Софіївської Борщагівки та Леонівки,

– проінформував Павлюк.

Ворог хотів використати просування по Житомирській трасі, аби оточити Київ. Також справжнє пекло було в Бучі та Ірпені, а місто, яке остаточно зламало плани окупантів – Макарів. Його загарбники не взяли під повний контроль і просто-таки обійшли.

Дивіться також Поразка наближається: чому росіяни посилено готують Крим до оборони і навіщо мінують пляжі

Які битви провалили штурм Києва для ворога

Росіяни перетворили Гостомель на базу для подальшого наступу на Київ після того, як його захопили. Однак, знову ж таки, ЗСУ почали давати рішучу відсіч противнику.

Ворожі війська розпочали бойові дії з захоплення Ірпеня. Битва за Ірпінь тривала місяць та виявилася переломною в битві за Київ. Найкритичнішим моментом операції з оборони Києва були бойові дії у селищі Мощун. Сили оборони дали відсіч окупантам та не дозволили переправитись через річку Ірпінь і дійти до столиці по найменшій відстані аж до площі Шевченка,

– сказав генерал-лейтенант.

Наостанок до цієї теми він додав, що окупанти втратили половину своїх військ під Макаровим, намагаючись просунутися до Ірпеня. Власне, очевидно, що перемога Збройних Сил під Макаровим та Мощуном лягла в основу поразки противника. І штурм Києва провалився.