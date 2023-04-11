Кроме того, что Александр Павлюк генерал-лейтенант, он также первый заместитель министра обороны Украины. Собственно, в интервью журналистам он рассказал, как оккупанты хотели захватить Киев и что им помешало это сделать в считанные дни.

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Хотели парад и "2-3 дня", но не получилось

По словам Павлюка, до последнего Россия делала вид, что проводит обучение на границе с Украиной, однако, что не удивительно, соврала и пошла в наступление на наше государство, чтобы его уничтожить.

Важно, что операция должна была быть краткосрочной – по схожему плану, который имел СССР в 1956 (революция в Венгрии), 1968 (вторжение войск в Чехословакию) и 1979 (Афганская война).

Оккупанты по привычному для себя принципу планировали быстрее высадить ССО и воздушные десанты на подступах к Киеву – на аэродромах Гостомель и Васильков. Противник хотел ракетными и авиационными ударами уничтожить нашу систему ПВО, пункты управления воинских частей ВСУ, НГ и объекты критической инфраструктуры,

– сказал Павлюк.

Кроме того, он отметил, что таким образом захватчики намеревались посеять панику, чтобы пойти на Урядовый квартал в Киеве, арестовать украинское руководство и назначить марионеточную власть.

Вместе с тем оккупанты с собой в бой взяли парадную форму. Очевидно, они хотели шагать по Крещатику под аплодисменты, а не воевать. Однако планы и желания пришлось менять, когда ВСУ начали разбивать целые военные отряды России.

Тогда российские войска перегруппировались и все еще пытались захватить столицу: полностью окружить и блокировать город, задачей огневых ударов посеять панику среди местного населения и заставить силовым путем сдаться.

– подчеркнул генерал-лейтенант.

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Российский десант: Гостомель и Васильков

Как отметил Павлюк, подразделения 45 бригады специального назначения НДС России 24 февраля 2022 совершили захват аэродрома Гостомель. Удалось им это сделать силами отряда спецназначения (300 военных). Однако уже в 21:00 в тот же день Украине ценой ожесточенных боев удалось восстановить контроль над объектом.

Стоит сказать, что пока шла битва за аэродром, главные десантные силы россиян с бронетехникой пытались приземлиться на транспортных самолетах Ил-76. Один из них наши Силы обороны ликвидировали, а также не дали возможности другим самолетам совершить посадку.

Но 25 февраля противник силами до 20 вертолетов и около 250 военнослужащих нанес удар по аэродрому и в результате боевых действий вернул его под свой контроль. Враг нарастил группировку НДС с целью дальнейшего его применения как тактического десанта в Киеве для захвата Урядового квартала,

– рассказал заместитель министра обороны.

В то же время он заметил, что высадка десанта также планировалась в Василькове, однако врагу не удалось реализовать план. Тогда, после боя 25 февраля, подразделения ВСУ в районе Василькова уничтожили самолет Ил-76МД с десантом, а также два вертолета.

Высадка – не имела результатов, но на Киев шли колонны

Павлюк констатировал, что вместе с десантом, направлявшимся на столицу со стороны Чернобыльской зоны, по этому же направлению продвигались колонны российской техники. Им удалось подойти к реке Ирпень и начать разворачивать понтоны для ее форсирования. Однако затем начались боевые столкновения на важных объектах инфраструктуры в направлении Гостомеля и Горенки.

Первый тактический десант, совершивший высадку 24 февраля на аэродром Гостомель, нес потери во время боев. Поэтому в течение следующих суток противник силами двух Ил-76 и вертолетами осуществил опрокидывание десанта уже до 1 000 человек на аэродром Гостомель. После приземления личный состав противника вертолетами перемещался в район Бучанского парка, Бородянки, Королевки, Пирогово, Охотовки, Софиевской Борщаговки и Леоновки,

– проинформировал Павлюк.

Враг хотел использовать продвижение по Житомирской трассе, чтобы окружить Киев. Также настоящий ад был в Буче и Ирпене, а город, который окончательно сломил планы оккупантов – Макаров. Его захватчики не взяли под полный контроль и просто обошли.

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Какие сражения провалили штурм Киева для врага

Россияне превратили Гостомель в базу для дальнейшего наступления в Киев после того, как его захватили. Однако, опять жеЮ ВСУ начали давать решительный отпор противнику.

Вражеские войска начали боевые действия по захвату Ирпеня. Сражение за Ирпень длилось месяц и оказалось переломным в битве за Киев. Самым критическим моментом операции по обороне Киева были боевые действия в поселке Мощун. Силы обороны дали отпор оккупантам и не позволили переправиться через реку Ирпень и дойти до столицы по малейшему расстоянию вплоть до площади Шевченко,

– сказал генерал-лейтенант.

Напоследок к этой теме он добавил, что оккупанты потеряли половину своих войск под Макаровым, пытаясь продвинуться в Ирпень. По сути, очевидно, что победа Вооруженных Сил под Макаровым и Мощуном легла в основу поражения противника. И штурм Киева провалился.