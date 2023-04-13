Валерій Залужний повідомив, що начальник Об'єднаного штабу Збройних Сил Франці вперше відвідав Київ. За його словами, візит генерала армії Тьєрі Бюркара до Києва – це чіткий сигнал підтримки України.
Дивіться також Рік тому було відновлено повний контроль: Залужний показав, як ЗСУ звільняли Сумщину
Сторони обговорили потребу України в боєприпасах
"Був радий вперше вітати в Україні начальника Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генерала армії Тьєрі Бюркара. Це чіткий сигнал підтримки української армії з боку французьких колег у війні проти агресора", – написав головнокомандувач ЗСУ.
Залужний розповів, що разом з генералом Бюркаром провів змістовні перемовини. Зокрема, сторони обговорювали винищувачі F-16 для України.
Ознайомив із ситуацією на фронті. Детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони та винищувачах F-16,
– мовиться у повідомленні.
Головнокомандувач ЗСУ додав, що сторони домовилися продовжувати співпрацю та підтримувати діалог і надалі.
"Зі свого боку, Збройні Сили України готові ділитися досвідом з партнерами щодо ведення повномасштабної війни. Вдячний генералу Бюркару та народу Франції за допомогу. Ціную солідарність та підтримку", – резюмував Залужний.
Франція подвоїть постачання Україні снарядів
- Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню наприкінці березня повідомив, що його країна подвоїть кількість снарядів калібру 155 мм, які постачає в Україну, до 2 тисяч на місяць.
- Крім того, він зазначив, що Франція поставить Україні наземне обладнання, необхідне для контрнаступу України. Українські військові використовують снаряди калібру 155 мм, зокрема, у французьких гаубицях Caesar та у німецьких Pz 2000.
- Також Лекорню інформував, що Париж "дуже скоро" надасть Україні обіцяну систему протиповітряної оборони SAMP/T. Українські військові вже пройшли навчання на ній.
- Додамо, що французьке ЗМІ Le Figaro 22 березня інформувало, що українські пілоти у Франції понад місяць проходять навчання на винищувачах Mirage 2000. Та у Повітряних Силах ЗСУ спростували цю інформацію.
- Україна прагне отримати винищувачі F-16, які повинні замінити радянську авіацію і стати частиною ППО нашої країни.