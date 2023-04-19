Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. По его словам, сложно спрогнозировать, о чем именно будут говорить международные партнеры на "Рамштайне".

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Да и всей информации никто не узнает. Ведь обычно обнародуют 10 – 15% всего, что обсуждается на "Рамштайне".

Что могут обсуждать на "Рамштайне"

Как подчеркнул Грабский, важно, что "Рамштайны" проходят регулярно. Это означает, что союзники постоянно знают о неотложных потребностях для Украины.

Для нас чрезвычайно важен тот факт, что "Рамштайны" постоянно проходят. Это свидетельствует о том, что поддержка Украины не ослабевает. И мы продолжаем получать все, что нужно, и все, что нам могут предоставить сегодня,

– отметил Грабский.

Будут ли на новом "Рамштайне" обсуждать вопросы поставок ПВО или авиации – пока точно сказать сложно. Сейчас Украина готовится к большой наступательной операции. Военные лучше знают, что именно сейчас наиболее необходимо для успешного наступления.

Он призвал различать понятия "контрнаступление" и "наступление". Ведь первый термин является более тактическим мероприятием. Украина готовится как раз к наступлению.

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Что касается "Рамштайна". Для меня важно, чтобы нам не прекращали передавать то, что уже было определено, чтобы мы могли обеспечить все наши потребности. Наступательные операции требуют значительных запасов боеприпасов, техники и других материальных средств,

– рассказал Грабский.

По его мнению, после передачи западных танков и тяжелых бронемашин поставки Украине авиации – это только вопрос времени. Ведь такая техника должна быть прикрыта соответствующими самолетами.

Чего ожидать от "Рамштайна": коротко