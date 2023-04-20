Деталі розмови у своїх соціальних мережах повідомив Залужний. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ та командувач сил НАТО в ЄС обговорили пріоритетні для України напрями щодо озброєння, техніки та боєприпасів.
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Залужний і Каволі обговорили потреби ЗСУ
Залужний зазначив, що поінформував генерала Каволі про оперативну обстановку на фронті.
Домовилися надалі продовжувати діалог і активно взаємодіяти. Вдячний за стійку підтримку та допомогу,
– розповів Залужний.
Раніше Валерій Залужний у Києві зустрівся з начальником Генштабу Франції Тьєрі Бюркаром. Під час переговорів сторони обговорили передачу Україні винищувачів F-16.
Крім того, Залужний детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони.
Що Україна очікує від "Рамштайну"
- Уже в п'ятницю, 21 квітня, відбудеться чергова зустріч партнерів України у форматі "Рамштайн".
- Глава Міноборони Олексій Резніков заявляв, що пріоритети України на зустрічі у форматі "Рамштайн" будуть незмінними – системи протиповітряної оборони, зокрема винищувачі.
- За його словами, другий пріоритет – це броньована техніка та снаряди для важкої артилерії 155 калібру та всіх інших.
- Натомість президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що буде досягнуто домовленостей щодо передачі далекобійної зброї. Глава держави заявив, що зустріч "Рамштайн" відбуватиметься у контексті підготовки України до контрнаступу.
- Також Зеленський підкреслив важливість навчання українських пілотів.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг очікує, що на "Рамштайні" члени Альянсу та партнери оголосять про конкретну військову підтримку України.
- Крім того, в Україні сподіваються, що під час зустрічі у форматі "Рамштайн" обговорять передачу західних винищувачів.