Встреча министров произошла на авиабазе Рамштайн в Германии. Остин назвал Резникова своим хорошим другом.

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Остин встретился с Резниковым

Всегда приятно общаться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. В прошлом году члены Контактной группы по обороне Украины предоставили огромные возможности Украине. Мы будем поддерживать ее столько, сколько нужно,

– написал Остин.

Министр обороны Украины заявил, что сегодня отмечается годовщина "Рамштайна". На повестке дня – анализ проделанного, стратегия на 2023 год, текущие потребности Вооруженных Сил и распределение программ помощи всем подразделениям ВСУ.

"Мы чувствуем поддержку наших партнеров и продолжаем стремиться к победе", – подчеркнул Резников.

Встреча Резникова и Остина: смотрите видео

Обратите внимание! Предыдущая встреча прошла по видеосвязи 15 марта. Резников заявлял, что "Рамштайн-10" вселяет оптимизм: усиление противовоздушной обороны, снабжение боеприпасами, тренировку и формирование "бронированного кулака".

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