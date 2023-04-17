Участники Ставки заслушали информацию об оперативной обстановке на передовой. В свою очередь, военная разведка проинформировала о возможных действиях противника в ближайший период.

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Какие еще вопросы рассмотрели на Ставке

Командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности.

Кроме того, члены Ставки в очередной раз рассмотрели вопросы обеспечения сил обороны вооружением и боеприпасами, в частности собственного производства.

Участники заседания проанализировали состояние выполнения контрактов с украинскими производителями и перспективы наращивания собственного производства всех типов ракет и боеприпасов.

Присутствующие также продолжили рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом и техникой бригад.

Президент поздравил украинцев с Пасхой: главное

16 апреля президент Владимир Зеленский поздравил украинский народ с Воскресением Христовым. В своей речи лидер страны отметил, что 24 февраля 2022 года Россия принесла вместе с полномасштабной войной смерть, боль и мрак. В то же время началось пробуждение нашей нации, наша борьба.

"Тьма не смогла затмить наш дух, стремление к свободе, любовь к родной земле и готовность ее защищать", – подчеркнул он.

Глава государства добавил, что нам удалось сохранить свет внутри себя. Мы одолели панику, страх, междоусобицы и распри. Мы смогли объединиться. Как отметил украинский лидер, в этом году все молятся, чтобы Украина выстояла и победила. Мы не только ожидаем этого, но и сами одерживаем и творим эту победу.

За 417 дней полномасштабного вторжения мы прошли большой путь. Но, подчеркивает президент, впереди у нас "едва ли не самая тяжелая из вершин", но мы сможем преодолеть и ее.

Поздравления Зеленского с Пасхой: смотрите видео