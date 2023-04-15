Соответствующие указы о введении ограничений опубликовали на сайте Офиса Президента. Контроль за исполнением решения возложили на Секретаря СНБО Алексея Данилова.

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В список попала дочь Шойгу

Указом №228/2023 Владимир Зеленский ввел в действие решение о применении персональных санкций в отношении 87 физических лиц — граждан России, Беларуси и Украины.

Согласно другому Указу №227/2023, опубликованному на сайте Офиса Президента, Зеленский ввел санкции против более 600 человек. В список попали 351 физическое и 254 юридических лица. Среди них – ученые, предприниматели, общества с ограниченной ответственностью и другие граждане России.

В санкционный список также попала дочь российского министра обороны Шойгу, президент федерации триатлону России – Ксения Шойгу. Также ввели ограничения к министру спорта и туризма Беларуси Сергею Ковальчуку, российскому фигуристу Илье Авербуху и гимнастке Светлане Хоркиной, украинскому предпринимателю Сергею Гаврильчуку.

Кабмину вместе с СБУ и Нацбанком Украины Владимир Зеленский поручил обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных санкций. Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Как россияне обходят санкции

В Германии подчеркнули, что странам Евросоюза необходимо ужесточить меры против обхода Россией санкций, к примеру приводят действия Дании.

Для выявления ситуаций с обходом санкций россиянами министр экономики Германии Роберт Габек советует усилить таможенный контроль. Сейчас датская таможня очень тщательно анализирует торговые потоки и таможенные данные по аномалиям. Если таковые оказываются – например, большое количество определенных товаров, ранее шедших в Россию, теперь внезапно доставляются в почти таком же количестве в другую третью страну – это повод обратить внимание. После такого таможня требует от компании-поставщика предоставить пояснения и дополнительные документы о товарах.

Третьими странами, помогающими стране-агрессору обходить санкции, считают Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Именно в эти страны компании из ЕС, возможно, могут доставлять товары для оккупантов. Однако в СМИ все чаще появляются сообщения, что Анкара начинает блокировать такие "транзитные" поставки.