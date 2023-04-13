По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора СБУ наложила арест на корпоративные права 40 предприятий Новинского. В общей сложности арестованы 30 газовых скважин и недвижимое имущество на общую сумму более 3,5 миллиарда гривен.

Смотрите также Управлял агентами России в Украине: СБУ сообщила о подозрении бывшему беркутовцу Астахову

В чем подозревают Новинского

Расследование установило, что после применения к олигарху персональных специальных экономических и других ограничительных санкций он осуществил перерегистрацию принадлежащих ему предприятий на подконтрольных лиц. Это иностранцы, имеющие непосредственную связь с государством-агрессором.

Таким образом, бизнесмен пытался избежать блокирования своих активов, в том числе предприятий газодобывающей промышленности.

Олигарху помогли частные нотариусы и государственные регистраторы, личности которых уже установлены. Минюст отменил действия регистраторов относительно незаконно перерегистрированных предприятий.

Правоохранители провели обыск в его помещении

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях предприятий Новинского, по местам работы и проживания регистраторов, а также в помещениях, которые используют доверенные лица бизнесмена . В ходе обыска они нашли и изъяли документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевскую религиозную литературу.

Обратите внимание. В настоящее время против Новинского продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту пособничества государству-агрессору (статья 111-2 УК Украины). Оно проводится Службой безопасности Украины.