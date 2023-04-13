За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора, СБУ наклала арешт на корпоративні права 40 підприємств Новинського. Загалом арештовано 30 газових свердловин та нерухоме майно на загальну суму понад 3,5 мільярда гривень.

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У чому підозрюють Новинського

Розслідування встановило, що після застосування до олігарха персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій, він здійснив перереєстрацію належних йому підприємств на підконтрольних осіб. Це іноземці, які мають безпосередній зв'язок з державою-агресором.

Таким чином бізнесмен намагався уникнути блокування своїх активів, в тому числі підприємств газовидобувної промисловості.

Олігарху посприяли приватні нотаріуси та державні реєстратори, особи яких вже встановлені. Наразі Мін'юст скасував дії реєстраторів щодо незаконно перереєстрованих підприємств.

Правоохоронці провели обшук в його приміщенні

Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств Новинського, за місцями роботи та проживання реєстраторів, а також у приміщеннях, які використовують довірені особи бізнесмена. Під час обшуку вони знайшли та вилучили документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу.

Зверніть увагу. Наразі проти Новинського триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом пособництва державі-агресору (стаття 111-2 КК України). Воно проводиться Службою безпеки України.

Обшуки в приміщеннях Новинського: фото СБУ та Офіс Генпрокурора