Як зазначило відомство, він керував агентами російської ФСБ, яких було викрито на Донеччині у серпні 2022 року. Основним завданням ворогів був збір даних про місця базування та переміщення ЗСУ поблизу фронту.

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Що чекатиме на зрадника

З початку повномасштабного вторгнення Росії, ФСБ доручила Астахову сформувати агентурну групу для розвідувально-підривної дільності проти України. Для цього зрадник залучив кілька десятків жителів південних і східних регіонів нашої країни, зокрема з Бахмута.

Отриману інформацію зловмисники переправляли Астахову через телеграм у вигляді локацій на електронних картах з детальним описом об’єктів,

– повідомляють в СБУ.

Ці дані ексберкутівець передавав своїм кураторам у тимчасово окупованому Криму. Вони були потрібні росіянам для наведення і коригування ракетних та артилерійських обстрілів по українських військах.

На основі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Астахову за статею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. У відомстві пообіцяли зробити все, щоб притягнути чоловіка до відповідальності.

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