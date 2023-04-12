Як зазначило відомство, він керував агентами російської ФСБ, яких було викрито на Донеччині у серпні 2022 року. Основним завданням ворогів був збір даних про місця базування та переміщення ЗСУ поблизу фронту.
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Що чекатиме на зрадника
З початку повномасштабного вторгнення Росії, ФСБ доручила Астахову сформувати агентурну групу для розвідувально-підривної дільності проти України. Для цього зрадник залучив кілька десятків жителів південних і східних регіонів нашої країни, зокрема з Бахмута.
Отриману інформацію зловмисники переправляли Астахову через телеграм у вигляді локацій на електронних картах з детальним описом об’єктів,
– повідомляють в СБУ.
Ці дані ексберкутівець передавав своїм кураторам у тимчасово окупованому Криму. Вони були потрібні росіянам для наведення і коригування ракетних та артилерійських обстрілів по українських військах.
На основі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Астахову за статею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. У відомстві пообіцяли зробити все, щоб притягнути чоловіка до відповідальності.
Що відомо про Валєрія Астахова
- Після окупації Криму він перейшов на бік ворога і вступив до лав підконтрольного російській спецслужбі угруповання під назвою "Євпаторійська рота народного ополчення".
- Астахов організував агентурну мережу в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Запорізькій та Одеській областях. Наразі він переховується на тимчасово окупованій території на півдні України.
- Наприкінці березня стало відомо, що Валєрій Астахов був одним з тих, хто жорстоко поводився з депортованими українськими дітьми. Його упізнав один з хлопчиків, якого нещодавно вдалося повернути на батьківщину.