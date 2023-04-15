Відповідні укази щодо запровадження обмежень опублікували на сайті Офісу Президента. Контроль за виконанням рішення поклали на Секретаря РНБО Олексія Данілова.

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До списку потрапила дочка Шойгу

Указом № 228/2023 Володимир Зеленський увів у дію рішення про застосування персональних санкцій до 87 фізичних осіб — громадян Росії, Білорусі та України.

Згідно з іншим Указом № 227/2023, який опублікували на сайті Офісу Президента, Зеленський запровадив санкції проти понад 600 осіб. До списку потрапили 351 фізична та 254 юридичних осіб. Серед них науковці, підприємці, товариства з обмеженою відповідальністю та інші громадяни Росії. Зокрема – "Яндекс", "Рамблер" та інші IT-компанії.

До санкційного списку також потрапила донька російського міністра оборони Шойгу, президентка федерації тріатлону Росії – Ксенія Шойгу. Також запровадили обмеження до міністра спорту і туризму Білорусі Сергія Ковальчука, російського фігуриста Іллі Авербуха та гімнастки Світлани Хоркіної, українського підприємця Сергія Гаврильчука.

Кабміну разом з СБУ та Нацбанком України Володимир Зеленський доручив забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних санкцій. Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Як росіяни обходять санкції

У Німеччині наголосили, що країнам Євросоюзу необхідно посилити заходи проти обходу Росією санкцій, до прикладу наводять дії Данії.

Для виявлення ситуацій з обходом санкцій росіянами міністр економіки Німеччини Роберт Габек радить посилити митний контроль. Зараз данська митниця дуже ретельно аналізує торговельні потоки та митні дані на предмет аномалій. Якщо такі виявляються – наприклад, велика кількість певних товарів, які раніше йшли до Росії, тепер раптово доставляються в майже такій самій кількості до іншої третьої країни – це привід звернути увагу. Після такого митниця вимагає від компанії-постачальника надати пояснення та додаткові документи щодо товарів.

Третіми країнами, які допомагають країні-агресору оминати санкції, вважають Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати. Саме у ці країни компанії з ЄС, ймовірно, можуть доставляти товари для окупантів. Однак у ЗМІ все частіше з'являються повідомлення, що Анкара починає блокувати такі "транзитні" постачання.