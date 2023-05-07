Принаймні, глава ГУР Кирило Буданов не підтвердив і не спростував причетність України до підриву Прилєпіна. Начальник української розвідки прокоментував російські звинувачення в тероризмі.

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Кожного винного росіянина покарають

Буданов розповів, що його намагаються звинуватити в тероризмі ще з 2016 року. Але те, що російський уряд називає "тероризмом", у нас називають "деокупацією".

Кремль вважає, що ГУР стояло за серією зухвалих і смертоносних атак на території Росії. Серед них – серпневе вбивство в центрі Москви Дар'ї Дугіної, доньки відомого російського ультраправого теоретика Олександра Дугіна.

На ці припущення глава ГУР відповів, що Україна боротиметься з російськими загарбниками до повної перемоги.

Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на цьому світі до повної перемоги України,

– сказав Буданов.

Нагадаємо, що раніше глава ГУР обіцяв відплату усім винним росіянам. Він запевнив, що Україна має достатньо власних сил і засобів, аби знайти російських злочинців, які вбивали чи знущалися з громадян.

"Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений і знищений у будь-якій частині світу", – заявив Буданов.

Підрив Прилєпіна: коротко