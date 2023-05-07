Буданов заявив, що в Росії немає військового потенціалу для ще одного потужного наступу. За словами керівника ГУР МО, мовиться про будь-яку точку в Україні
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Росія намагається накопичити ракети, щоб зірвати контрнаступ України
"На сьогодні Росія не має жодного військового, економічного чи політичного потенціалу, щоб здійснити ще одну спробу серйозного наступу в будь-якій точці України, – сказав він.
Водночас Буданов підкреслив, що для України може стати проблемою те, що Росія здатна вести серйозні оборонні операції.
Крім того, вона (Росія – 24 Канал) цілком здатна вести серйозні оборонні операції, і це саме та проблема, з якою ми зараз зіткнемося,
– зазначив Буданов, ймовірно, маючи на увазі очікуваний контрнаступ України.
Глава ГУР повідомив, що запаси ракет у Росії вичерпуються майже до межі. Він вкотре сказав, що окупанти будуть використовувати ракетні удари, щоб зірвати контрнаступ України.
"Вони намагаються накопичити певні запаси (ракет – 24 Канал) і підготувати їх, щоб спробувати зірвати наш наступ, але правда полягає в тому, що вони звели свої запаси майже до нуля", – додав Буданов.
Інші заяви Буданова про ситуацію на фронті
- Нещодавно в інтерв'ю українським ЗМІ Буданов сказав, що Росія не планує розпочинати наступальні операції на якійсь іншій ділянці фронту. За його словами, практично на всіх ділянках фронту окупанти перейшли в оборону.
- Як сказав глава ГУР МО, єдині місця на фронті, де росіяни пробують наступи, – це Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. Та він наголосив, що це вкрай малі цілі для такої великої армії, як у Росії.
- Керівник розвідки вкотре спростував інформацію про загрозу наступу з Білорусі. Він повідомив, що Росія використовує Білорусь як полігон для підготовки мобілізованих.
- Коментуючи контрнаступ Сил оборони України, Буданов анонсував, що найближчим часом усі побачать очікувані результати. Глава ГУР МО вважає, що Україна може у 2023 році деокупувати Крим.