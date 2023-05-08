Около полуночи российские оккупанты атаковали Одесскую область из бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3. Всего было совершено восемь пусков из района мыса Тарханкут (оккупированный Крым).

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В Воздушных Силах рассказали, что произошло с ракетами оккупантов

В результате атаки часть ракет не достигла своих целей.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил детали ночной атаки. По его словам, Россия подняла 7 самолетов, которые выпустили до 8 крылатых ракет Х-22. Именно этой смертоносной ракетой Россия 14 января атаковала здание в Днепре.

Игнат рассказал, что часть ракет долетела до Одесской области, в результате чего были поражены определенные объекты. Он отметил, что о последствиях попаданий сообщит местная военная администрация.

Вместе с тем, пресс-секретарь Воздушных Сил сообщил, что остальные ракеты не достигли своих целей. По его словам, ракеты могли самоликвидироваться или упасть в результате моральной устаревшей.

Игнат подчеркнул, что Россия все больше применяет советское устаревшее вооружение, которым и есть ракета типа Х-22. По его словам, Х-22 – это самая мощная ракета, боевая часть которой составляет 950 килограммов.

В то же время, это крайне не точная ракета, отклонение от цели которой допустимо до 600 метров. Игнат рассказал, что этими ракетами противник пытается поражать Юг Украины.

Из-за того, что ракета не точная, – попадают в гражданские объекты, что доказывает, что Х-22 – это оружие для терроризма.

Может ли Украина сбивать ракеты Х-22

В марте Юрий Игнат в интервью 24 Каналу рассказал о том, какие ракеты способны сбивать украинские силы ПВО. Ракета Х-22 хоть и классифицируется как крылатая ракета, но ее скорость 4 – 5 тысяч километров в час. Ее запускают с очень большой высоты, и при заходе на цель она фактически пикирует как баллистика.

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Тогда Игнат информировал, что ни одна из более 120 ракет Х-22, выпущенных с начала полномасштабной агрессии, не была сбита.

Спикер объяснял, что ракету крайне сложно перехватить из-за ее высокой скорости. В частности, боевое обслуживание С-300 имеет около 40 секунд, если Х-22 залетит в их зону ответственности.

Эту ракету могут сбить ЗРК, работающие в автоматическом режиме, в частности, немецкий Iris-T, норвежский NASAMS, американский Patriot или SAMP/T. Впрочем, Украине нужно много таких комплексов.