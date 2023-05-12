Росія атакує Україну ракетами як з моря, так і з повітря та запускає "Шахеди" з Півночі та Півдня. Яким типом ракет та чому Росія масовано атакує Україну – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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Яким типом ракет Росія атакує Україну

Російські військові навесні 2023 року для атак проти України використовують такі типи ракет:

Слід зазначити, що в матеріалі мовиться про масовані ракетні обстріли. Водночас Росія продовжує атакувати з "Іскандерів" та С-300 населені пункти поблизу лінії розмежування. Це стосується Харківської, Херсонської та Запорізької області. Крім того, прифронтові міста та села Україна потерпають від нової загрози з боку Росії. Мовиться про керовані авіабомби (КАБ). Росія модернізувала свої бомби, зробивши їх крилатими. Щоб ліквідувати цю загрозу, Україні потрібні західні винищувачі, зокрема F-16. Річ у тім, що збивати КАБи – неефективно, тому Україні потрібно відтіснити російську авіацію, щоб та не могла скидати авіабомби. Наразі російські літаки можуть скидати КАБи, не заходячи в зону ураження української ППО.

Звідки Росія запускає ракети по Україні

Каспійське море,

Мурманська область Росії,

Рязанська область Росії,

окупований Крим.

Якими літаками Росія атакує Україну

Літаки стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160 (несуть ракети Х-101/Х-555);

бомбардувальники Ту-22М3 (несе крилаті ракети Х-22)

винищувач-перехоплювач дальньої дії МіГ-31К (несе ракету "Кинджал")

Хронологія ракетних обстрілів і напрямок атак

28 квітня 2023 року – близько 4 год ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555.

1 травня 2023 року – близько 02:30 окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев'яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська область) та двох Ту-160 із району Каспійського моря.

Показуємо на карті авіабазу "Оленья"

Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами ППО Повітряних Сил ЗСУ знищено 15 ракет.

4 травня 2023 року – під час масованої атаки "Шахедами" російські військові випустили по Україні аеробалістичну ракету Х-47 "Кинджал". Близько 02:30 у небі Київщини ЗРК Patriot знищено "Кинджал", запущену із МіГ-31К з Рязянської області Росії. Це перший в історії випадок знищення ракети типу "Кинджал".

Російська авіабаза "Дягілєво" на карті

8 травня 2023 року – близько 22:00 години із носіїв у Чорному морі противник випустив вісім крилатих ракет "Калібр", які спрямував на східні регіони країни. Усі вісім ракет було знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Схід".

8 травня 2023 року – Росія підняла 7 літаків Ту-22м3, які випустили до 8 крилатих ракет Х-22 по Одеській області. Окупанти атакували Одеську область з району мису Тарханкут в окупованому Криму.

Показуємр на карті мис Тарханкут

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що частина з ракет долетіла до Одеської області, внаслідок чого були уражені певні об'єкти. Він повідомив, що решта ракет не досягли своїх цілей. Ракети могли самоліквідуватися або впасти внаслідок моральної застарілості.

Зверніть увагу! Ракета типу Х-22 – це складна ціль для сил ППО, оскільки її швидкість 4 – 5 тисяч кілометрів на годину. Її запускають з дуже великої висоти, і при заході на ціль вона фактично пікірує, як балістика. Цю ракету можуть збити ЗРК, які працюють в автоматичному режимі, зокрема, німецький Iris-T, норвезький NASAMS, американський Patriot, чи SAMP/T.

9 травня 2023 – ближче до 04:00 ранку окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію).

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Центр" знищено 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності Повітряне командування "Південь". Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Загалом за дві хвилі обстрілу України 8 – 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет "Калібр" та Х-101/Х-555.

Як часто та звідки Росія атакує Україну "Шахедами"

Якщо через дефіцит ракет Росія майже два місяці не атакувала Україну, то удар "Шахедами" практично не припиняються. Здебільшого росіяни атакують "Шахедами" з Брянської області (аеродром "Сеща") та східного узбережжя Азовського моря.

29 квітня 2023 року – близько 4 години ранку силами та засобами Повітряне командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України знищено два ударних БпЛА типу Shahed.

3 травня 2023 року – російські окупанти здійснили атаку України "Шахедами" з північного напрямку (Брянська область) та з Півдня – східне узбережжя Азовського моря.

Всього окупанти застосували до 26 ударних дронів Shahed-136/131. Українським військовим вдалося знищити 21 ударний БпЛА.

4 травня 2023 року – ворог атакував "Шахедами" з північного напрямку (Брянська область) та з Півдня – східне узбережжя Азовського моря. Окупанти застосували до 24 Shahed-136/131. Цього разу українські захисники знищили 18 ударних БпЛА.

5 травня 2023 року – вночі ворог застосував два ударні БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Обидва безпілотники знищено у зоні відповідальності Повітряне командування "Схід".

6 травня 2023 року – вночі противник атакував "Шахедами" з південного напрямку – східне узбережжя Азовського моря. Окупанти застосували вісім Shahed-136/131. Усі дрони було знищено силами та засобами Повітряне командування "Схід"

8 травня 2023 року – противник атакував Київщину Shahed-136/131, застосувавши 35 БпЛА. Окупанти атакували з північного напрямку – аеродром Сеща (Брянська область). Українські військові знищили всі дрони.

Показуємо аеродром "Сеща" на карті

9 травня 2023 року – близько 23:30 на східному напрямку підрозділами ППО Повітряне командування "Схід" знищено три ворожі ударні БпЛА Shahed-136/131.

Тероризм, відчай, спроба зупинити контрнаступ: чому Росія атакує Україну

Офіційні особи в Києві називають різні причини масованих ракетних обстрілів та ударів "Шахедами".

Зокрема, президент Володимир Зеленський 9 травня заявив, що пов'язує збільшення ракетних обстрілів України в останні тижні з тим, що військово-політичному керівництву Росії потрібно щось "продавати своєму суспільству, тому що перемог ніяких немає".

Зокрема, Зеленський сказав, що Росія не змогла захопити Бахмут до 9 травня. За словами президента, в Росії є "ненажерливе суспільство", яке підтримує ті чи інші радикальні дії, а також радіє смертям мирних українців.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк 9 травня сказала, що Росія навмисно тероризує українців. За її словами, "ворог буде продовжувати тероризувати і спрямовувати свої зусилля для того, щоб тримати в напрузі населення".

Глава ГУР Кирило Буданов заявляв, що окупанти будуть використовувати ракетні удари, щоб зірвати контрнаступ України.

Вони намагаються накопичити певні запаси (ракет – 24 Канал) і підготувати їх, щоб спробувати зірвати наш наступ, але правда полягає в тому, що вони звели свої запаси майже до нуля,

– сказав Буданов.

Розвідка Британії заявила, що Росія змінила тактику ракетних обстрілів

Відновлення ракетних ударів з боку Росії проаналізували в розвідці Міноборони Британії. В огляді від 29 квітня та 3 травня мовиться про зміну підходу окупантів до ракетних ударів, порівняно із зимою.

У розвідці припустили, що Росія відмовилася від обстрілів енергетичної інфраструктури та намагалася поцілити у резервні підрозділи чи озброєння, яке нещодавно передали Україні.

Також там зазначили, що Росія неефективно визначає цілі і ставить потенційну військову вигоду вище, аніж можливі побічні наслідки атаки, як загибель цивільного населення.

Річ у тім, що 28 квітня під час масовано обстрілу Росія поцілила в житловий будинок в Умані, внаслідок чого загинуло понад 20 мирних людей