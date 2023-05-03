Розвідка Британії проаналізувала недавні ракетні удари Росії по Україні. Типи об'єктів, які були уражені російськими ракетами, можуть свідчити про зміщення Росії з атак на енергетичну інфраструктуру України на удари по військових, промислових і логістичних об'єктах.

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Росія намагається відновити запас крилатих ракет

У розвідці нагадали, що під час двох попередніх обстрілів ракетні удари здійснювалися стратегічними бомбардувальниками Ту-95 та Ту-160 з використанням ракет Х-101 та Х-555.

У Британії підкреслили, що під час обох ударів була використана менша кількість ракет, ніж під час попередніх атак. Це, ймовірно, свідчить про спроби Росії відновити запаси крилатих ракет.

"Помічені типи об'єктів, уражених російськими ударами свідчать про можливе зміщення від націлювання на енергетичну інфраструктуру України. Обидва останні удари були, ймовірно, зосереджені на українській військовій, промисловій та логістичній інфраструктурі", – зазначається в огляді розвідки Британії.

Сумарно під час двох ракетних обстрілів росіяни використали 41 ракету, з яких наші сили ППО збили 36.

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