Розвідка Британії проаналізувала недавні ракетні удари Росії по Україні. Типи об'єктів, які були уражені російськими ракетами, можуть свідчити про зміщення Росії з атак на енергетичну інфраструктуру України на удари по військових, промислових і логістичних об'єктах.
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Росія намагається відновити запас крилатих ракет
У розвідці нагадали, що під час двох попередніх обстрілів ракетні удари здійснювалися стратегічними бомбардувальниками Ту-95 та Ту-160 з використанням ракет Х-101 та Х-555.
У Британії підкреслили, що під час обох ударів була використана менша кількість ракет, ніж під час попередніх атак. Це, ймовірно, свідчить про спроби Росії відновити запаси крилатих ракет.
"Помічені типи об'єктів, уражених російськими ударами свідчать про можливе зміщення від націлювання на енергетичну інфраструктуру України. Обидва останні удари були, ймовірно, зосереджені на українській військовій, промисловій та логістичній інфраструктурі", – зазначається в огляді розвідки Британії.
Сумарно під час двох ракетних обстрілів росіяни використали 41 ракету, з яких наші сили ППО збили 36.
Росію не цікавлять людські жертви
- У розвідувальному огляді Міноборони Британії від 29 квітня мовилося, що Росія неефективно визначає цілі і ставить потенційну військову вигоду вище, аніж можливі побічні наслідки атаки, як загибель цивільного населення.
- Річ у тім, що 29 квітня російські військові атакували житловий будинок в Умані. Жертвами російського терору стали 23 мирні людини, серед яких відразу шестеро дітей.
- Що цікаво, 2 травня у Британії повідомили, що Росія не має достатньо боєприпасів для досягнення успіху в наступі. Та після цього з дивною заявою вийшов глава міноборони Росії Сергєй Шойгу.
- Він сказав, що російська армія буцімто забезпечена боєприпасами, але чомусь у Росії вирішили наростити темпи й обсяги виробництва. Також у Росії хочуть подвоїти випуск високоточних ракет.