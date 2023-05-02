Шойгу на зустрічі з вищим російським військовим керівництвом сказав, що Москва вжила заходів для збільшення виробництва озброєнь для підтримки війни. За його словами, успіх російських військ на полі бою "значною мірою залежатиме від своєчасного поповнення запасів озброєнь" та іншої військової техніки.

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У Росії хочуть подвоїти випуск високоточних ракет

"Керівництво країни поставило перед оборонними підприємствами завдання в стислі терміни збільшити темпи й обсяги виробництва", – сказав Шойгу.

Коментарі Шойгу прямо контрастують з повідомленням Міністерства оборони Великої Британії, яке було оприлюднене 2 травня. У повідомленні стверджується, що Росія "не має достатньо боєприпасів для досягнення успіху в наступі".

Також у повідомленні розвідки Британії мовилося, що Росія "все ще не відповідає вимогам воєнного часу" і страждає від "проблем з логістикою".

Слід звернути увагу й на те, що раніше про дефіцит боєприпасів у Росії неодноразово говорив засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин. Глава вагнерівців публічно критикував командувача окупаційних військ Росії Валєрія Герасимова.

Тепер же Шойгу запевняє, що збройні сили Росії нібито "отримали достатню кількість боєприпасів для завдання вогневого ураження противнику", але чомусь закликав одного з найбільших виробників ракет терміново подвоїти випуск високоточних ракет.

"Загалом оборонно-промисловий комплекс забезпечує потреби армії та флоту. Проте необхідно своєчасно виявляти ризики невиконання підприємствами своїх зобов'язань та оперативно вживати заходів", – сказав він.

Шойгу також назвав важливим питанням нарощування можливостей ремонтно-відновлювальних робіт, аби оперативно лагодити пошкоджену техніку.

Росії бракує ракет